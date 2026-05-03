Ameaças ao abastecimento da Grande BH são mapeadas em encontro
Evento no CREA-MG reúne especialistas para traçar o futuro do abastecimento na bacia do Rio das Velhas e garantir água a milhões de habitantes
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Abastecimento, captação de água e estratégias contra racionamentos estarão no centro das discussões de prefeituras e entidades que buscam reforçar a segurança hídrica da Grande BH em seminário nesta segunda-feira (04/05).
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O evento "Desafios, estratégias e soluções para o futuro do abastecimento" ocorre das 08h às 17h, na sede do CREA-MG, na Av. Álvares Cabral, 1600, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.
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O seminário foi concebido a partir da urgência de mapear a disponibilidade de água no Alto Rio das Velhas, relacionando a capacidade de oferta ao crescimento da demanda, além da pressão de empreendimentos imobiliários, minerários e industriais.
A realização é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), em parceria com a Sociedade Mineira de Engenheiros e a Copasa.
O debate sobre o presente e o futuro dos recursos hídricos na região mais densamente habitada de Minas Gerais contará com especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil.
As diretrizes de captação que sustentam o abastecimento de milhões de pessoas estão entre os principais pontos da programação.
O encontro tem impacto direto nos níveis local e estadual. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o tema afeta diretamente comunidades e atividades econômicas que dependem da regularidade no fornecimento de água.
Em âmbito estadual, a relevância envolve a atuação de órgãos como a Copasa e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), responsáveis pela gestão e regulação dos recursos hídricos.
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A gestão adequada da bacia é considerada essencial para o desenvolvimento econômico, a saúde pública e a preservação ambiental.
Quais os cenários particulares que afetam a bacia?
Entre os destaques, está a apresentação do Plano de Segurança Hídrica da RMBH e do Estudo de Impacto Cumulativo, ferramentas usadas para prevenir cenários de escassez e orientar políticas públicas.
Também será discutida a atuação do grupo gestor de vazão, o Convazão, responsável pelo monitoramento dos rios.
A programação inclui ainda uma mesa-redonda multidisciplinar com órgãos públicos, universidades e empresas do setor de hidrogeologia.
O formato busca evitar decisões isoladas e promover soluções integradas que conciliem preservação ambiental e consumo humano.
Nos últimos meses, a Bacia do Rio das Velhas enfrentou episódios de estresse hídrico. Em outubro de 2025, levantamentos apontaram redução histórica nas vazões, gerando alerta para o abastecimento da RMBH.
No início de 2026, no entanto, as chuvas acima da média elevaram os níveis dos rios e trouxeram alívio temporário.
Essa alternância entre escassez e recuperação reforça a instabilidade climática e estrutural do sistema.
O encontro no CREA-MG busca justamente consolidar ações permanentes de proteção aos mananciais, reduzindo a dependência do regime de chuvas.
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O alinhamento entre conhecimento técnico e poder público é apontado como essencial para garantir segurança e previsibilidade no abastecimento da região metropolitana.
Ações Estratégicas para a Bacia do Rio das Velhas
- Diretrizes de preservação: proteção das matas ciliares para evitar o assoreamento dos leitos
- Monitoramento técnico: acompanhamento constante das vazões pelo grupo Convazão
- Planejamento integrado: articulação entre Copasa, Igam e comitês de bacia
- Gestão de demanda: análise da relação entre o crescimento urbano e a oferta hídrica
- Ferramentas de controle: uso do Estudo de Impacto Cumulativo para autorizações de outorga
Cronograma do Seminário
- Abertura institucional: representantes do CBH Rio das Velhas, CREA-MG e SME
- Painel técnico: apresentação do Plano de Segurança Hídrica da RMBH pela ARMBH
- Disponibilidade hídrica: análise técnica do Igam sobre o Alto Rio das Velhas
- Oferta e demanda: palestra da Copasa sobre as condições de abastecimento na capital
- Mesa-redonda: debate multidisciplinar entre universidades e órgãos gestores