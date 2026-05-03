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CÁRCERE PRIVADO

Filho que mantinha a mãe em cárcere privado é preso em Sete Lagoas

Vítima relatou agressões e que era impedida de sair ou manter contato telefônico com qualquer pessoa

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/05/2026 15:58

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Três morrem em confronto com PM em Araguari
Ela também relatou que, dois dias antes, foi agredida com socos pelo filho crédito: Sejusp/divulgação

Uma mulher de 52 anos foi mantida em cárcere privado pelo próprio filho, de 30 anos, que foi preso nessa sexta-feira (1º/5), em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a Polícia Militar, uma vizinha percebeu a situação e acionou a corporação. No local, os militares chamaram no portão, mas não foram atendidos. Durante a ação, ouviram gritos de socorro vindos da residência.

Diante da situação, os policiais pularam o muro do imóvel. A vítima se aproximou da equipe e relatou que estava sendo mantida em cárcere havia três dias.

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Ainda conforme a polícia, a mulher afirmou que era impedida de sair de casa e de ter acesso a qualquer meio de comunicação.

Ela também relatou que, dois dias antes, foi agredida com socos pelo filho, o que causou um hematoma no olho esquerdo.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 2ª Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.

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