Família é suspeita de espancar mulher em cárcere privado em Uberaba

Uma mulher foi mantida em cárcere privado e espancada por três familiares, acusada de furto, na noite dessa terça-feira (7/4), em Uberaba (MG), no Triângulo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que caminhava pela Avenida do Contorno quando foi abordada por uma mulher e o filho dela, que a acusaram de ter furtado a residência da família. Em seguida, ela foi arrastada sob ameaças até o interior do imóvel, onde também estava o marido da suspeita, na Rua Álvaro Caetano da Silva, no Bairro Benedito Costa Teles.

A vítima afirmou que foi agredida pelos três, dentro da casa, por cerca de 30 minutos. Conforme o relato, ela sofreu socos, pauladas e golpes com um pedaço de cano de PVC. Depois, conseguiu fugir em um momento de distração dos agressores.

A mulher apresentava lesões compatíveis com as agressões, como escoriações, inchaço nas mãos e dores na cabeça, costas e pernas.

Os militares foram até o endereço e encontraram uma das suspeitas, que confirmou as agressões, mas negou ameaças e a participação de outros envolvidos.

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Diante dos fatos, dois suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça. Eles foram levados para atendimento médico e, em seguida, encaminhados à delegacia.