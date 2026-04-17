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INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

MG: homem é indiciado por agredir e manter companheiro em cárcere privado

Suspeito de 34 anos é acusado também de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra o companheiro dele, de 53. Inquérito foi encaminhado à Justiça

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
17/04/2026 15:34

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O caso ocorreu na residência do casal em Rio Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais
Crime ocorreu na residência do casal em Rio Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais crédito: Divulgação/PCMG

Um homem, de 34 anos, foi indiciado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e cárcere privado qualificado contra o companheiro dele, de 53. O caso ocorreu na residência do casal em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). 

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A corporação informou que a vítima foi mantida em cárcere privado pelo companheiro durante uma madrugada, período em que foi agredido e ameaçado. Na ocasião, o homem procurou a Polícia Militar para denunciar os crimes e entregou aos policiais uma faca e tiras de tecido utilizadas na ação criminosa.

Investigações da Polícia Civil revelaram que a vítima teria sido imobilizada com tiras de pano, tendo mãos e pés amarrados, e golpeado com facadas na orelha e na nádega, além de ter sofrido tentativa de enforcamento.

Segundo a PCMG, além das agressões, a vítima teve o celular retido pelo suspeito para impedir qualquer pedido de socorro. Ainda assim, o homem de 53 anos conseguiu fugir e pedir ajuda, sendo encaminhado ao hospital. Na unidade de saúde, foram constatadas lesões compatíveis com a dinâmica narrada, conforme a corporação.

Na casa onde ocorreram as agressões, os policiais encontraram vestígios de sangue em diversos pontos. Ainda foram apurados elementos indicando que o suspeito teria ameaçado o companheiro de morte.

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O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

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