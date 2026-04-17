MG: dupla foge da polícia na BR-365, bate contra árvore e é presa com droga

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homens, de 29 e 44 anos, foram presos por tráfico de drogas depois de uma perseguição policial em rodovias de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na noite desta quinta-feira (16/4). Foi apreendida grande quantidade de maconha, sendo 37 barras, 10 tabletes e 18 pacotes, além de três barras de cocaína e 414 comprimidos de ecstasy.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi informada de que um veículo Fiat Palio, que seguia sentido Patos de Minas, estava forçando ultrapassagens na BR-146. Os policiais foram até o trevo da rodovia com a BR-365, encontraram o motorista e exigiram que ele parasse.

No entanto, ele desobedeceu a parada e fugiu em alta velocidade pela BR-365. Os militares pediram apoio ao 15º Batalhão da PM, guarnições do Tático Móvel, do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor) e da Patrulha Rural e fizeram um cerco no trevo da Serrinha com a BR-365.

Segundo a PM, foi pedida outra parada, mas o motorista desobedeceu aos policiais novamente e tentou passar para a estrada da Serrinha. Devido à alta velocidade, o carro saiu da estrada e bateu contra uma árvore.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A droga foi encontrada dentro do veículo e apreendida. Segundo os suspeitos, a droga vinha de Uberlândia (MG), no Triângulo, com destino a Patos de Minas.