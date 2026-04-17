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TRÁFICO DE DROGAS

MG: dupla foge da polícia na BR-365, bate contra árvore e é presa com droga

Dois homens tentaram fugir da polícia na BR-365, em Patos de Minas (MG), mas bateram em uma árvore e foram presos nesta quinta-feira

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/04/2026 12:38

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Dois homens, de 29 e 44 anos, foram presos com maconha e comprimidos de ecstasy em Patos de Minas (MG)
Dois homens, de 29 e 44 anos, foram presos com maconha e comprimidos de ecstasy em Patos de Minas (MG) crédito: PMMG/Divulgação

Dois homens, de 29 e 44 anos, foram presos por tráfico de drogas depois de uma perseguição policial em rodovias de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na noite desta quinta-feira (16/4). Foi apreendida grande quantidade de maconha, sendo 37 barras, 10 tabletes e 18 pacotes, além de três barras de cocaína e 414 comprimidos de ecstasy.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi informada de que um veículo Fiat Palio, que seguia sentido Patos de Minas, estava forçando ultrapassagens na BR-146. Os policiais foram até o trevo da rodovia com a BR-365, encontraram o motorista e exigiram que ele parasse.

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No entanto, ele desobedeceu a parada e fugiu em alta velocidade pela BR-365. Os militares pediram apoio ao 15º Batalhão da PM, guarnições do Tático Móvel, do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor) e da Patrulha Rural e fizeram um cerco no trevo da Serrinha com a BR-365.

Segundo a PM, foi pedida outra parada, mas o motorista desobedeceu aos policiais novamente e tentou passar para a estrada da Serrinha. Devido à alta velocidade, o carro saiu da estrada e bateu contra uma árvore.

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A droga foi encontrada dentro do veículo e apreendida. Segundo os suspeitos, a droga vinha de Uberlândia (MG), no Triângulo, com destino a Patos de Minas.

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