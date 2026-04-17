Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

BR-365: mulher é presa com cocaína em ônibus com destino ao Norte de MG

Aos policiais, passageira do coletivo informou que receberia dinheiro para transportar a droga até Montes Claros, no Norte de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/04/2026 11:51

compartilhe

SIGA
×
Tabletes de cocaína são encontrados em ônibus durante fiscalização policial
Tabletes de cocaína são encontrados em ônibus durante fiscalização policial crédito: PRF/Divulgação

Uma mulher, de 29 anos, foi presa por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (16/4), em um ônibus, na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a PRF, a ação ocorreu na altura do km 413 da rodovia. O veículo em que a passageira estava saiu de Uberlândia (MG), no Triângulo, com destino a Montes Claros (MG), no Norte do estado.

Leia Mais

Durante uma abordagem no coletivo, os policiais notaram a mulher tentando esconder uma mochila com os pés. Dentro da bolsa, foram encontrados quatro tabletes de cocaína, que pesaram aproximadamente 4,2 kg.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A passageira informou à PRF que receberia uma quantia em dinheiro – não especificada – para levar a droga até Montes Claros. Ela foi presa em flagrante e a droga, apreendida.

Tópicos relacionados:

br-365 cocaina minas-gerais patos-de-minas prf trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay