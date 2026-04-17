BR-365: mulher é presa com cocaína em ônibus com destino ao Norte de MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 29 anos, foi presa por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (16/4), em um ônibus, na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

De acordo com a PRF, a ação ocorreu na altura do km 413 da rodovia. O veículo em que a passageira estava saiu de Uberlândia (MG), no Triângulo, com destino a Montes Claros (MG), no Norte do estado.

Durante uma abordagem no coletivo, os policiais notaram a mulher tentando esconder uma mochila com os pés. Dentro da bolsa, foram encontrados quatro tabletes de cocaína, que pesaram aproximadamente 4,2 kg.

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A passageira informou à PRF que receberia uma quantia em dinheiro – não especificada – para levar a droga até Montes Claros. Ela foi presa em flagrante e a droga, apreendida.