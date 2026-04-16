Parques de BH têm novas regras de uso, horários e entrada de pets; confira
As normas já estão em vigor e trazem mudanças sobre acesso, atividades, animais de estimação e preservação ambiental
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Frequentadores dos parques municipais de Belo Horizonte(MG) devem ficar atentos: as regras gerais de uso e funcionamento foram atualizadas nessa quarta-feira (15/4), por meio da Portaria nº 09/2026, e já estão em vigor. As normas são da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e definem como os espaços podem ser utilizados, com foco na segurança dos visitantes e na preservação ambiental.
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Proibições gerais
É terminantemente proibido nas dependências dos parques:
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Comércio: permanência de vendedores ambulantes sem autorização formal
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Danos ambientais: colher flores, subir em árvores, amarrar redes ou slackline em troncos, alimentar ou perturbar animais silvestres
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Fogo e segurança: usar churrasqueiras, fazer fogueiras, soltar fogos de artifício ou balões, além do porte de armas
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Higiene: banhar-se em lagos ou fontes, lavar roupas ou deitar-se em papelões e plásticos (exceto em piqueniques)
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Itens restritos: entrada com vasilhames de vidro, uso de drones sem autorização do DECEA e consumo de drogas ilícitas
Classificação dos parques por tipo
A nova portaria divide os parques em cinco grupos:
Grupo I – Livre acesso
Áreas abertas ao público:
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Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia
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Parque das Nações
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Parque do Confisco
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Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta
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Parque Halley Alves Bessa
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Parque Jornalista Eduardo Couri
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Parque Municipal Juscelino Kubitschek
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Parque Juscelino Kubitschek
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Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
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Parque Linear do Vale do Arrudas
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Parque Municipal Cerrado (parte aberta)
Grupo II – Menos restrições
Permitem animais com guia:
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Parque Amilcar Vianna Martins
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Parque Bandeirante Silva Ortiz
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Parque Carlos de Faria Tavares
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Parque Cássia Eller
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Parque do Bairro Mantiqueira
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Parque da Matinha
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Parque da Vila Pantanal
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Parque da Vila Santa Sofia
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Parque do Bairro Jardim Leblon
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Parque do Bairro Planalto
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Parque do Bicão
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Parque Dona Clara
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Parque Ecológico do Brejinho
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Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira
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Parque Ecológico do Bairro Universitário
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Parque-Escola Jardim Belmonte
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Parque Jardim Montanhês
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Parque José Dazinho Pimenta
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Parque Ecológico Marcus Pereira de Mello
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Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
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Parque Municipal Monsenhor Expedito D’Ávila
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Parque Municipal Tião dos Santos
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Parque Orlando de Carvalho Silveira
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Parque Professor Guilherme Lage
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Parque Real
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Parque Goiânia
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Parque Rosinha Cadar
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Parque Paulo Berutti
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Parque do Bairro Havaí
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Parque do Conjunto Estrela Dalva
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Parque Municipal Coqueiros
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Parque Estoril
Grupo III – Mais restrições
Proibida a entrada de animais:
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Parque Aggeo Pio Sobrinho
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Parque Alexander Brandt
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Parque do Bairro Diamante
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Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes
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Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni
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Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara
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Parque Ecológico Pedro Machado
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Parque Ecológico Renato Azeredo
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Parque Ecológico Roberto Burle Marx
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Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
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Parque Elias Michel Farah
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Parque Fernão Dias
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Parque Jacques Cousteau
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Parque José Lopes dos Reis
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Parque Mata das Borboletas
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Parque Mosteiro Tom Jobim
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Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
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Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
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Parque Nossa Senhora da Piedade
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Parque Primeiro de Maio
Grupo IV – Áreas fechadas ao público e regras de acesso restrito
Áreas sem infraestrutura ou destinadas exclusivamente à preservação ambiental:
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Área das Nascentes da Barragem Santa Lúcia
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Fernão Dias
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Parque Sol
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Parque Altamira Costa Nogueira
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Parque da Reserva Ecológica do Bairro Estoril
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Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
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Parque Ecológico e Cultural Enseada das Garças
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Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Ecológico e Cultural Vitória)
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Parque Ecológico Jardim Vitória
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Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol
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Parque Fernando Sabino
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Parque Fort Lauderdale
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Parque Hugo Furquim Werneck
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Parque Municipal Cerrado (área de reserva)
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Parque Municipal do Bairro Trevo
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Parque Olinto Marinho Couto
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Parque Vila Clóris
Exceções de acesso
Embora sejam fechadas ao público em geral, essas áreas podem ser acessadas exclusivamente por autoridades civis e militares no exercício de suas funções, servidores da FPMZB ou contratados em serviço, pesquisadores com atividades temporárias devidamente autorizadas pela FPMZB, organizadores de eventos e equipes de filmagem e fotografia autorizados, funcionários de concessionárias de serviços públicos que atuem na área e participantes de programas específicos da Prefeitura, desde que previamente autorizados.
Grupo V – Regras específicas por parque
Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Centro)
Um dos parques mais movimentados de Belo Horizonte, localizado no coração da capital.
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Funcionamento: terça a sábado, das 7h às 21h (entrada até 20h30); domingos, das 7h às 17h (entrada até 16h30)
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Animais: cães são permitidos com guia e focinheira obrigatória para raças perigosas; gatos são proibidos
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Esportes: quadras exigem agendamento presencial e calçado adequado (proibidos salto alto e chuteiras)
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Skate e patins: apenas no Ringue de Patinação
Parque das Mangabeiras – Maurício Campos
Localizado na base da Serra do Curral, com foco em preservação ambiental.
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Animais: proibida entrada de animais domésticos (exceto cão-guia)
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Estacionamento: Rotativo BH via aplicativo
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Pipas: permitidas apenas no platô da Praça das Águas, sem cerol
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Trilhas: proibido acessar trilhas não autorizadas
Parque Ecológico da Pampulha (Francisco Lins do Rêgo)
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Funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17h (entrada até 16h)
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Animais: proibida entrada (exceto cão-guia)
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Equipamentos: proibidos skates e patins; bicicletas motorizadas até 10 km/h
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Lagos: proibido nadar, pescar ou lançar objetos
Parque da Serra do Curral
Área de preservação com regras mais rígidas da cidade.
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Trilhas: somente com monitores, agendamento prévio e termo de responsabilidade
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Saúde: pessoas com restrições médicas não podem realizar a travessia
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Animais: proibida entrada (exceto cão-guia)
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Restrições gerais: proibidos bebidas alcoólicas, bicicletas, skates e pipas
Atividades esportivas e lazer
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Bicicletas: uso permitido com velocidade máxima de 10 km/h. Manobras são proibidas e alguns parques restringem bicicletas de aro 12 por falta de espaço adequado.
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Skates e patins: permitidos exclusivamente em pistas específicas. É obrigatório o uso de capacete para praticantes e instrutores, sendo recomendado o uso de outros equipamentos de proteção.
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Quadras e campos: devem ser utilizados para o esporte a que se destinam, com agendamento prévio junto à administração do parque. É proibida cobrança pelo uso, salvo em casos de concessão.
Penalidades
Em todos os parques municipais, é permitida a apresentação gratuita de artistas de rua, desde que respeitado o limite de até quatro horas de duração, com término até as 17h. As atividades não podem contar com palcos, estruturas montadas ou uso de som mecânico.
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O descumprimento de qualquer norma prevista na portaria pode resultar na retirada imediata do infrator do local, com apoio da Guarda Civil Municipal, além do registro de infração e aplicação das penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais e demais legislações vigentes.