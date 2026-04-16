Parques de BH têm novas regras de uso, horários e entrada de pets; confira

Frequentadores dos parques municipais de Belo Horizonte(MG) devem ficar atentos: as regras gerais de uso e funcionamento foram atualizadas nessa quarta-feira (15/4), por meio da Portaria nº 09/2026, e já estão em vigor. As normas são da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e definem como os espaços podem ser utilizados, com foco na segurança dos visitantes e na preservação ambiental.

Proibições gerais

É terminantemente proibido nas dependências dos parques:

Comércio: permanência de vendedores ambulantes sem autorização formal

Danos ambientais: colher flores, subir em árvores, amarrar redes ou slackline em troncos, alimentar ou perturbar animais silvestres

Fogo e segurança: usar churrasqueiras, fazer fogueiras, soltar fogos de artifício ou balões, além do porte de armas

Higiene: banhar-se em lagos ou fontes, lavar roupas ou deitar-se em papelões e plásticos (exceto em piqueniques)

Itens restritos: entrada com vasilhames de vidro, uso de drones sem autorização do DECEA e consumo de drogas ilícitas

Classificação dos parques por tipo

A nova portaria divide os parques em cinco grupos:

Grupo I – Livre acesso

Áreas abertas ao público:

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia

Parque das Nações

Parque do Confisco

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque Municipal Juscelino Kubitschek

Parque Juscelino Kubitschek

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Municipal Cerrado (parte aberta)

Grupo II – Menos restrições

Permitem animais com guia:

Parque Amilcar Vianna Martins

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares

Parque Cássia Eller

Parque do Bairro Mantiqueira

Parque da Matinha

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque do Bairro Planalto

Parque do Bicão

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Jardim Montanhês

Parque José Dazinho Pimenta

Parque Ecológico Marcus Pereira de Mello

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Municipal Monsenhor Expedito D’Ávila

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Orlando de Carvalho Silveira

Parque Professor Guilherme Lage

Parque Real

Parque Goiânia

Parque Rosinha Cadar

Parque Paulo Berutti

Parque do Bairro Havaí

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Municipal Coqueiros

Parque Estoril

Grupo III – Mais restrições

Proibida a entrada de animais:

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Alexander Brandt

Parque do Bairro Diamante

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque Ecológico Roberto Burle Marx

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Fernão Dias

Parque Jacques Cousteau

Parque José Lopes dos Reis

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Grupo IV – Áreas fechadas ao público e regras de acesso restrito

Áreas sem infraestrutura ou destinadas exclusivamente à preservação ambiental:

Área das Nascentes da Barragem Santa Lúcia

Fernão Dias

Parque Sol

Parque Altamira Costa Nogueira

Parque da Reserva Ecológica do Bairro Estoril

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa

Parque Ecológico e Cultural Enseada das Garças

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Ecológico e Cultural Vitória)

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol

Parque Fernando Sabino

Parque Fort Lauderdale

Parque Hugo Furquim Werneck

Parque Municipal Cerrado (área de reserva)

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque Olinto Marinho Couto

Parque Vila Clóris

Exceções de acesso

Embora sejam fechadas ao público em geral, essas áreas podem ser acessadas exclusivamente por autoridades civis e militares no exercício de suas funções, servidores da FPMZB ou contratados em serviço, pesquisadores com atividades temporárias devidamente autorizadas pela FPMZB, organizadores de eventos e equipes de filmagem e fotografia autorizados, funcionários de concessionárias de serviços públicos que atuem na área e participantes de programas específicos da Prefeitura, desde que previamente autorizados.

Grupo V – Regras específicas por parque

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Centro)

Um dos parques mais movimentados de Belo Horizonte, localizado no coração da capital.

Funcionamento: terça a sábado, das 7h às 21h (entrada até 20h30); domingos, das 7h às 17h (entrada até 16h30)

Animais: cães são permitidos com guia e focinheira obrigatória para raças perigosas; gatos são proibidos

Esportes: quadras exigem agendamento presencial e calçado adequado (proibidos salto alto e chuteiras)

Skate e patins: apenas no Ringue de Patinação

Parque das Mangabeiras – Maurício Campos

Localizado na base da Serra do Curral, com foco em preservação ambiental.

Animais: proibida entrada de animais domésticos (exceto cão-guia)

Estacionamento: Rotativo BH via aplicativo

Pipas: permitidas apenas no platô da Praça das Águas, sem cerol

Trilhas: proibido acessar trilhas não autorizadas

Parque Ecológico da Pampulha (Francisco Lins do Rêgo)

Funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17h (entrada até 16h)

Animais: proibida entrada (exceto cão-guia)

Equipamentos: proibidos skates e patins; bicicletas motorizadas até 10 km/h

Lagos: proibido nadar, pescar ou lançar objetos

Parque da Serra do Curral

Área de preservação com regras mais rígidas da cidade.

Trilhas: somente com monitores, agendamento prévio e termo de responsabilidade

Saúde: pessoas com restrições médicas não podem realizar a travessia

Animais: proibida entrada (exceto cão-guia)

Restrições gerais: proibidos bebidas alcoólicas, bicicletas, skates e pipas

Atividades esportivas e lazer

Bicicletas: uso permitido com velocidade máxima de 10 km/h. Manobras são proibidas e alguns parques restringem bicicletas de aro 12 por falta de espaço adequado.

Skates e patins: permitidos exclusivamente em pistas específicas. É obrigatório o uso de capacete para praticantes e instrutores, sendo recomendado o uso de outros equipamentos de proteção.

Quadras e campos: devem ser utilizados para o esporte a que se destinam, com agendamento prévio junto à administração do parque. É proibida cobrança pelo uso, salvo em casos de concessão.

Penalidades

Em todos os parques municipais, é permitida a apresentação gratuita de artistas de rua, desde que respeitado o limite de até quatro horas de duração, com término até as 17h. As atividades não podem contar com palcos, estruturas montadas ou uso de som mecânico.

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O descumprimento de qualquer norma prevista na portaria pode resultar na retirada imediata do infrator do local, com apoio da Guarda Civil Municipal, além do registro de infração e aplicação das penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais e demais legislações vigentes.