Conheça os 5 maiores parques urbanos do Brasil

Grandes cidades brasileiras oferecem refúgios verdes para quem busca uma pausa da rotina agitada. Esses espaços, conhecidos como parques urbanos, são verdadeiros oásis de lazer e natureza. Listamos abaixo, em ordem de tamanho, cinco dos maiores e mais importantes do país, ideais para um passeio, prática de esportes ou simplesmente para relaxar.

Parque Estadual do Cocó, Fortaleza (CE)

Com impressionantes 1.571 hectares, o Parque do Cocó em Fortaleza se destaca como uma das maiores áreas verdes urbanas do Brasil. Ele é atravessado pelo rio de mesmo nome e preserva um vasto ecossistema de mangue. Os visitantes podem aproveitar trilhas ecológicas para caminhadas e observação de pássaros, além de participar de passeios de barco pelo rio.

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Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Brasília (DF)

Com seus 420 hectares, o Parque da Cidade em Brasília é um dos maiores do país e um gigante em infraestrutura. Sua estrutura impressiona: são pistas de corrida, ciclovias, quadras esportivas e um lago artificial. O espaço é um ponto de encontro para famílias e atletas, oferecendo também um parque de diversões e áreas para piqueniques e eventos culturais.

Parque Ibirapuera, São Paulo (SP)

O Parque Ibirapuera é o coração verde de São Paulo e um dos cartões-postais da cidade. Com 158 hectares, ele combina natureza com uma rica agenda cultural. O espaço abriga museus, como o MAM e o Museu Afro Brasil, auditórios e o Planetário. Suas alamedas são perfeitas para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta.

Parque Barigui, Curitiba (PR)

Principal ponto de encontro dos curitibanos, o Parque Barigui é famoso por seu grande lago e pela presença constante de capivaras, que se tornaram um símbolo local. Com 140 hectares, o parque possui uma infraestrutura completa com pista de corrida, ciclovia, equipamentos de ginástica, churrasqueiras e um centro de exposições.

Parque do Flamengo, Rio de Janeiro (RJ)

Localizado na Baía de Guanabara, o Parque do Flamengo oferece uma das vistas mais icônicas do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar ao fundo. Projetado por Burle Marx, seus 120 hectares abrigam quadras, pistas de ciclismo e corrida, além de espaços culturais importantes, como o Museu de Arte Moderna (MAM) e a Marina da Glória.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.