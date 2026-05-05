Parque do Palácio celebra Dia das Mães com piquenique e música ao vivo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Parque do Palácio, em Belo Horizonte, terá uma programação especial para o Dia das Mães, no domingo, 10 de maio. O evento convida o público a celebrar a data ao ar livre, nos jardins com vista para a Serra do Curral.

A partir das 9h, a Cria Café organiza piqueniques com cestas de café da manhã para compartilhar em família. A experiência garante lugares reservados no gramado e atendimento agendado, proporcionando um ambiente tranquilo, sem filas ou espera.

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As cestas foram criadas para grupos de diferentes tamanhos e oferecem uma seleção variada. Os itens incluem pães de queijo de canastra, mini sanduíches com terrine de cream cheese, castanha, damasco e pesto de rúcula, além de croissants e cookies.

Também fazem parte do cardápio bolos caseiros, como o de milho com queijo canastra e goiabada e o de tangerina com farofa de amêndoas. Saladas de frutas, suco de laranja natural e café especial no formato drip coffee, com notas de chocolate e caramelo, completam a cesta.

Os kits incluem cesta e garrafa térmica para garantir o conforto durante a experiência. As vagas são limitadas e as reservas devem ser feitas com antecedência.

A programação conta com o apoio da Click Livre Energia, que se une à proposta de ocupar o parque como um espaço de convivência.

Um domingo inteiro de atividades

As atividades se distribuem pelos jardins ao longo do dia. Os piqueniques acontecem entre 9h e 12h, período que também concentra outras atrações de bem-estar e convivência.

Às 9h, a Casa Sagarana promove uma aula de yoga com participação aberta e um convite especial para as mães. No mesmo horário, está prevista a abertura da Pumptrack infantil, um novo circuito para crianças no espaço.

A agenda segue com uma oficina especial da Cabana Movido a Fantasia, pensada para mães e filhos, além da tradicional oficina de bolhas de sabão, que ocorre nos jardins entre 10h e 12h.

A programação musical inclui uma apresentação de chorinho nos jardins, das 10h às 11h, unindo música ao vivo e o ambiente ao ar livre.

Com uma agenda para diferentes idades e interesses, o Parque do Palácio propõe um Dia das Mães menos protocolar e mais focado no tempo compartilhado.

SERVIÇO

Dia das Mães no Parque do Palácio

Data: 10 de maio (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Parque do Palácio – Rua Professor Djalma Guimarães, 161 – Mangabeiras – Belo Horizonte

Piqueniques Cria Café

Reservas antecipadas e vagas limitadas

Informações e reservas: (31) 97265-6061

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.