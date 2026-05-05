Parque do Palácio celebra Dia das Mães com piquenique e música ao vivo
Programação especial em BH convida famílias para um dia ao ar livre com cestas especiais, yoga, oficinas para crianças e apresentação de chorinho
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O Parque do Palácio, em Belo Horizonte, terá uma programação especial para o Dia das Mães, no domingo, 10 de maio. O evento convida o público a celebrar a data ao ar livre, nos jardins com vista para a Serra do Curral.
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A partir das 9h, a Cria Café organiza piqueniques com cestas de café da manhã para compartilhar em família. A experiência garante lugares reservados no gramado e atendimento agendado, proporcionando um ambiente tranquilo, sem filas ou espera.
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As cestas foram criadas para grupos de diferentes tamanhos e oferecem uma seleção variada. Os itens incluem pães de queijo de canastra, mini sanduíches com terrine de cream cheese, castanha, damasco e pesto de rúcula, além de croissants e cookies.
Também fazem parte do cardápio bolos caseiros, como o de milho com queijo canastra e goiabada e o de tangerina com farofa de amêndoas. Saladas de frutas, suco de laranja natural e café especial no formato drip coffee, com notas de chocolate e caramelo, completam a cesta.
Os kits incluem cesta e garrafa térmica para garantir o conforto durante a experiência. As vagas são limitadas e as reservas devem ser feitas com antecedência.
A programação conta com o apoio da Click Livre Energia, que se une à proposta de ocupar o parque como um espaço de convivência.
Um domingo inteiro de atividades
As atividades se distribuem pelos jardins ao longo do dia. Os piqueniques acontecem entre 9h e 12h, período que também concentra outras atrações de bem-estar e convivência.
Às 9h, a Casa Sagarana promove uma aula de yoga com participação aberta e um convite especial para as mães. No mesmo horário, está prevista a abertura da Pumptrack infantil, um novo circuito para crianças no espaço.
A agenda segue com uma oficina especial da Cabana Movido a Fantasia, pensada para mães e filhos, além da tradicional oficina de bolhas de sabão, que ocorre nos jardins entre 10h e 12h.
A programação musical inclui uma apresentação de chorinho nos jardins, das 10h às 11h, unindo música ao vivo e o ambiente ao ar livre.
Com uma agenda para diferentes idades e interesses, o Parque do Palácio propõe um Dia das Mães menos protocolar e mais focado no tempo compartilhado.
SERVIÇO
Dia das Mães no Parque do Palácio
Data: 10 de maio (domingo)
Horário: a partir das 9h
Local: Parque do Palácio – Rua Professor Djalma Guimarães, 161 – Mangabeiras – Belo Horizonte
Piqueniques Cria Café
Reservas antecipadas e vagas limitadas
Informações e reservas: (31) 97265-6061
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.