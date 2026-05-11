Lotofácil 3682, Quina 7022 e outras loterias: números sorteados (11/5)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (11/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3682, Quina 7022, Lotomania 2922, Dupla Sena 2955 e Super Sete 845.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (11/5)



Lotofácil 3682 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24





Uma aposta tipo bolão com sete cotas, realizada em Ribeirão do Pinhal, no Paraná, acertou as 15 dezenas e faturou R$ 1.439.295,40

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.439.295,40

14 acertos: 329 apostas ganhadoras, R$ 1.310,41

13 acertos: 10.552 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 118.566 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 587.090 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (12/5): R$ 2 milhões

Quina 7022 - R$ 16 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 30 – 38 – 47 – 50 – 68

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 17.780,98

3 acertos: 3.734 apostas ganhadoras, R$ 163,26

2 acertos: 104.658 apostas ganhadoras, R$ 5,82



Próximo sorteio (12/5): R$ 17,5 milhões

Lotomania 2922 - R$ 3,5 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 02 – 04 – 10 – 18 – 28 – 32 – 36 – 34 – 46 – 47 – 61 – 65 – 66 – 69 – 76 – 86 – 88 – 91 – 93 – 99

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 40.018,16

18 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 3.001,36

17 acertos: 526 apostas ganhadoras, R$ 285,30

16 acertos: 3.007 apostas ganhadoras, R$ 49,90

15 acertos: 13.279 apostas ganhadoras, R$ 11,30

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio (13/5): R$ 4,1 milhões

Dupla Sena 2955 - R$ 400 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 05 – 10 – 20 – 30 – 46 – 47

2º sorteio: 03 – 11 – 29 – 32 – 33 – 39

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 4.455,41

4 acertos: 398 apostas ganhadoras R$ 115,14

3 acertos

7.039 apostas ganhadoras R$ 3,25

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 4.511,10

4 acertos: 399 apostas ganhadoras R$ 114,85

3 acertos: 7.639 apostas ganhadoras R$ 2,99



Próximo sorteio (13/5): R$ 550 mil

Super Sete 845 - R$ 300 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 4

Coluna 2: 2

Coluna 3: 6

Coluna 4: 8

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 1

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 1.199,19

4 acertos: 376 apostas ganhadoras, R$ 70,16

3 acertos: 3.053 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (13/5): R$ 400 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.