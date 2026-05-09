Mesmo com recurso, Ypê diz manter linhas de produção suspensas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A Ypê informou que, mesmo após apresentar recurso contra a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vai manter suspensas as linhas de produção dos produtos incluídos na Resolução-RE nº 1.834/2026. A medida atinge itens das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, responsável pela marca, na unidade localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

Com o recurso administrativo apresentado pela empresa, a proibição de fabricar e comercializar os produtos teve os efeitos automaticamente suspensos e seguirá até novo pronunciamento da Anvisa, conforme previsto no artigo 17 da RDC nº 266/2019. Na prática, isso significa que a empresa poderia retomar a produção e a comercialização enquanto aguarda a análise do recurso. A Ypê, no entanto, afirma que decidiu manter a suspensão iniciada no dia 7 deste mês.

Em comunicado ao consumidor, publicado na sexta-feira (8/5) a marca informou que apresentou o recurso com o objetivo de reforçar os compromissos assumidos em seu Plano de Ação e Conformidade, além de apresentar esclarecimentos e subsídios técnicos relacionados à resolução da Anvisa. A empresa também afirmou que continuará em diálogo com a agência e demais autoridades para buscar uma solução definitiva para o caso.

A Anvisa, por sua vez, informou que mantém a avaliação técnica de risco sanitário na linha de fabricação dos produtos da marca Ypê. Segundo a agência, "as ações determinadas pela resolução seguem sob efeito suspensivo até o julgamento pela Diretoria Colegiada, previsto para ocorrer nos próximos dias. Mesmo assim, o órgão mantém a recomendação para que os consumidores não utilizem os produtos listados, por segurança".

A decisão original da Anvisa, publicada em 7 de maio, determinou o recolhimento de produtos lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. A medida também incluía a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos.

Risco sanitário

De acordo com a agência, a decisão foi tomada após avaliação técnica de risco sanitário, conduzida em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Durante inspeção realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo, foram identificados descumprimentos em etapas consideradas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

A situação coloca o consumidor no centro de uma disputa ainda em andamento. De um lado, a empresa afirma ter apresentado recurso e manter a suspensão das linhas como medida de segurança e transparência. De outro, a Anvisa sustenta a avaliação técnica de risco e orienta que os produtos afetados não sejam usados até nova decisão.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde informou que comunicou todas as Unidades Regionais de Saúde sobre a resolução da Anvisa. A pasta também solicitou que as regionais repassem a orientação aos municípios, com recomendação de suspensão imediata da comercialização, distribuição e uso dos produtos dos lotes atingidos.

Segundo a SES-MG, as vigilâncias sanitárias estadual e municipais seguem monitorando o mercado e podem adotar providências caso identifiquem a venda dos produtos incluídos na medida. O Código de Saúde do Estado prevê ações como apreensão, inutilização ou suspensão da comercialização, além de outras sanções aplicáveis.

O que o consumidor deve fazer?

Consumidores que tiverem em casa algum dos produtos listados na resolução, com lote terminado em 1, devem interromper o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ypê para receber orientações sobre recolhimento, troca, devolução, ressarcimento ou outras providências cabíveis.

Caso identifiquem a venda desses produtos, consumidores também podem registrar denúncia ou reclamação pelo telefone 162, da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais. A ligação é gratuita e o canal recebe manifestações anônimas ou identificadas, com garantia de sigilo.

Em comunicado, a Ypê afirmou reconhecer os transtornos enfrentados por consumidores que tiveram dificuldades para entrar em contato com o SAC e disse ter triplicado a capacidade de atendimento.

A empresa disponibilizou três números para atendimento telefônico:

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