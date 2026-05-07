Anvisa determina recolhimento de produtos Ypê; veja lista completa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (7/5) o recolhimento de três linhas de produtos da marca Ypê detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante fabricados pela Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90) em sua unidade de Amparo (SP). Estão sujeitos à medida todos os lotes com numeração final 1.

A medida afeta apenas os produtos listados abaixo:

Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido

Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ype

Lava Roupas Tixan Power Act

Falhas graves no processo produtivo

A decisão veio após inspeção conjunta da Anvisa com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo. Os auditores identificaram descumprimentos em etapas críticas da produção, com falhas nos sistemas de garantia da qualidade e de controle de qualidade.

Os problemas apontam risco de contaminação microbiológica, com possível presença de microrganismos patogênicos nos produtos. A avaliação técnica de risco sanitário foi conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Além do recolhimento, a resolução 1.834/2026 proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos itens afetados.

O que fazer quem tem os produtos em casa

Consumidores que possuam lotes enquadrados na medida devem parar de usar os produtos imediatamente e contatar o SAC da Ypê para obter informações sobre o procedimento de devolução.

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As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar o monitoramento do mercado e impedir a circulação dos lotes envolvidos.