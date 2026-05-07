Anvisa determina recolhimento de produtos Ypê; veja lista completa
Anvisa identificou falhas graves de fabricação e risco de contaminação microbiológica. Confira a relação com os produtos proibidos
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (7/5) o recolhimento de três linhas de produtos da marca Ypê detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante fabricados pela Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90) em sua unidade de Amparo (SP). Estão sujeitos à medida todos os lotes com numeração final 1.
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A medida afeta apenas os produtos listados abaixo:
- Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava Louças Ypê
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças Ypê Toque Suave
- Lava-Louças Concentrado Ypê Green
- Lava-Louças Ypê Clear
- Lava-Louças Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ype
- Lava Roupas Tixan Power Act
Falhas graves no processo produtivo
A decisão veio após inspeção conjunta da Anvisa com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo. Os auditores identificaram descumprimentos em etapas críticas da produção, com falhas nos sistemas de garantia da qualidade e de controle de qualidade.
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Os problemas apontam risco de contaminação microbiológica, com possível presença de microrganismos patogênicos nos produtos. A avaliação técnica de risco sanitário foi conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).
Além do recolhimento, a resolução 1.834/2026 proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos itens afetados.
O que fazer quem tem os produtos em casa
Consumidores que possuam lotes enquadrados na medida devem parar de usar os produtos imediatamente e contatar o SAC da Ypê para obter informações sobre o procedimento de devolução.
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As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar o monitoramento do mercado e impedir a circulação dos lotes envolvidos.