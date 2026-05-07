Assine
overlay
Início Nacional
ALERTA EM CASA

Anvisa determina recolhimento de produtos Ypê; veja lista completa

Anvisa identificou falhas graves de fabricação e risco de contaminação microbiológica. Confira a relação com os produtos proibidos

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
07/05/2026 11:53

compartilhe

SIGA
×
Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos Ypê; veja lista completa
Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos Ypê; veja lista completa crédito: Tupi

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (7/5) o recolhimento de três linhas de produtos da marca Ypê detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante fabricados pela Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90) em sua unidade de Amparo (SP). Estão sujeitos à medida todos os lotes com numeração final 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida afeta apenas os produtos listados abaixo:

  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava Louças Ypê
  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças Ypê Toque Suave
  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-Louças Ypê Clear
  • Lava-Louças Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava Roupas Líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava Roupas Tixan Maciez
  • Lava Roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ype
  • Lava Roupas Tixan Power Act

Falhas graves no processo produtivo

A decisão veio após inspeção conjunta da Anvisa com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo. Os auditores identificaram descumprimentos em etapas críticas da produção, com falhas nos sistemas de garantia da qualidade e de controle de qualidade.

Leia Mais

Os problemas apontam risco de contaminação microbiológica, com possível presença de microrganismos patogênicos nos produtos. A avaliação técnica de risco sanitário foi conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Além do recolhimento, a resolução 1.834/2026 proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos itens afetados.

O que fazer quem tem os produtos em casa

Consumidores que possuam lotes enquadrados na medida devem parar de usar os produtos imediatamente e contatar o SAC da Ypê para obter informações sobre o procedimento de devolução.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também foram orientadas a intensificar o monitoramento do mercado e impedir a circulação dos lotes envolvidos.

Tópicos relacionados:

anvisa brasil vigilancia-sanitaria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay