Como a Anvisa fiscaliza e retira um medicamento do mercado? Entenda

A recente decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender temporariamente a comercialização de xaropes com clobutinol, devido ao risco de arritmias cardíacas, levanta uma questão importante: como um medicamento já aprovado pode ser suspenso? A resposta está em um processo contínuo e rigoroso chamado farmacovigilância.

Essa ação não acontece de forma repentina. Trata-se de um monitoramento constante que acompanha a segurança e a eficácia de todos os remédios disponíveis para a população, mesmo após a aprovação inicial para venda. O objetivo é identificar reações adversas não detectadas durante os testes clínicos, que são realizados com um número limitado de pessoas.

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Quando um medicamento chega às prateleiras e passa a ser usado por milhões de pacientes, efeitos raros ou de longo prazo podem se manifestar. É nesse momento que a vigilância se torna essencial para garantir a proteção da saúde pública.

O passo a passo da fiscalização

O processo para a retirada de um medicamento geralmente segue um fluxo bem definido. Tudo começa com a notificação de um evento adverso. Qualquer pessoa pode fazer esse relato, incluindo:

pacientes que sentiram um efeito colateral;

médicos, farmacêuticos ou enfermeiros que identificaram uma reação em um paciente;

as próprias empresas farmacêuticas, que são obrigadas a reportar qualquer problema.

Esses relatos são centralizados em um sistema da Anvisa chamado VigiMed. A partir daí, uma equipe técnica da agência inicia a análise das informações. Os especialistas investigam a frequência e a gravidade das notificações, buscando padrões que possam indicar uma relação direta entre o uso do medicamento e o efeito adverso observado.

O próximo passo é a avaliação do risco-benefício. A equipe se pergunta: o benefício que o remédio oferece para tratar uma doença ainda supera o novo risco que foi identificado? Se a conclusão for de que os riscos são maiores que os benefícios, a Anvisa decide qual medida tomar.

As ações podem variar. Em casos menos graves, a agência pode exigir apenas uma alteração na bula, incluindo um novo alerta sobre o efeito colateral. Em situações mais sérias, pode determinar o recolhimento de lotes específicos ou, como no caso dos xaropes com clobutinol, a suspensão temporária da fabricação e comercialização enquanto são avaliados os encaminhamentos administrativos dos registros.

Após a decisão, a empresa farmacêutica responsável é notificada e tem a obrigação de retirar o produto de circulação, recolhendo os estoques de distribuidoras e farmácias. A Anvisa fiscaliza todo esse processo para garantir que a determinação seja cumprida com agilidade e eficiência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.