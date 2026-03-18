Como denunciar a má conduta de um servidor público em Minas Gerais

Situações envolvendo má conduta de servidores públicos trazem à tona uma dúvida comum: o que fazer ao se deparar com esse tipo de problema? Cidadãos que se sentem lesados por atendimento inadequado, abuso de autoridade ou qualquer desvio de função em Minas Gerais têm canais oficiais para registrar uma queixa formal.

A denúncia é um direito e um instrumento de controle social. Ela pode ser feita de forma segura e, se o cidadão preferir, anônima. O órgão central para receber essas manifestações no estado é a Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG), por meio da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE).

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Passo a passo para registrar a denúncia

Antes de formalizar a queixa, é fundamental reunir o máximo de informações possível para dar força à apuração. Detalhes são cruciais para que o órgão responsável consiga investigar o ocorrido de maneira eficaz.

Anote tudo o que for relevante sobre o fato:

O quê: descreva com clareza a situação, explicando qual foi a conduta inadequada do servidor.

Quem: informe o nome do servidor, o cargo e o órgão onde ele trabalha. Se não souber o nome, forneça características que ajudem na identificação.

Onde: indique o local exato do ocorrido, como a repartição pública, o endereço e a cidade.

Quando: registre a data e o horário aproximado do fato.

Provas: se tiver, anexe fotos, vídeos, e-mails, números de protocolo de atendimento ou nomes de testemunhas.

Com as informações organizadas, o próximo passo é escolher um dos canais oficiais para o registro. A principal plataforma é o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo de Minas Gerais (Ouv-MG), disponível no site www.ouvidoriageral.mg.gov.br. É possível registrar a denúncia pela internet, por telefone ou presencialmente, havendo a opção de se identificar, solicitar sigilo ou manter o anonimato.

Outra opção é o Disque Ouvidoria 162, que funciona como uma central de atendimento. Após o registro, você receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento da sua solicitação. O prazo para resposta da denúncia varia entre 30 a 60 dias.

A denúncia é encaminhada ao órgão de controle interno da instituição onde o servidor trabalha. Uma comissão de ética ou uma corregedoria ficará responsável pela apuração. Se a má conduta for comprovada, o servidor pode sofrer sanções administrativas, que variam de uma advertência até a demissão do cargo público, a depender da gravidade da infração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.