Tenho um produto Ypê em casa: como saber se o lote é seguro?

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, em 7 de maio de 2026, a suspensão e o recolhimento de alguns lotes de produtos de limpeza da marca Ypê. A medida foi tomada após uma inspeção constatar falhas graves no processo produtivo, que indicam um potencial risco de contaminação microbiológica. A decisão gerou dúvidas em muitos consumidores que possuem itens da marca em casa.

A determinação da agência afeta especificamente linhas de lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetantes. Em nota, a Ypê contestou a decisão, afirmando que os produtos são seguros e não oferecem riscos à saúde do consumidor, mas que já iniciou o recolhimento voluntário dos itens indicados pela agência.

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Como saber se o seu produto é seguro

O primeiro passo para verificar se um produto Ypê em sua casa faz parte do recolhimento é localizar o número do lote na embalagem. Geralmente, essa informação está impressa em relevo ou com tinta escura na própria garrafa ou no rótulo, próximo à data de validade. A sequência é composta por letras e números.

Com o número em mãos, verifique o último dígito. Se a numeração do lote terminar com o número 1, a recomendação da Anvisa é suspender o uso imediatamente e entrar em contato com a empresa para obter orientações sobre troca ou reembolso.

Quais lotes e produtos foram afetados?

Segundo a Resolução 1.834/2026 da Anvisa, a regra de identificação dos lotes afetados é clara: todos aqueles cujo número de lote termina com o dígito 1. Os produtos envolvidos são:

Lava-louças (detergente)

Sabão líquido para roupas

Desinfetante

É importante notar que produtos como água sanitária e amaciantes de roupa não fazem parte desta suspensão específica.

Caso você identifique um desses lotes em casa, o canal de atendimento ao cliente da Ypê está disponível para fornecer suporte. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 1300 544 ou pelo e-mail sac@ype.ind.br.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.