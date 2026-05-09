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PRODUTOS SUSPENSOS

Caso Ypê: Cleitinho desafia Anvisa a fiscalizar as buchas dos brasileiros

Senador menciona doação da marca à campanha de Bolsonaro em 2022 para levantar suspeitas sobre ação da agência reguladora

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Laura Scardua
Nara Ferreira
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
09/05/2026 22:20

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Senador menciona doação milionária da marca à campanha de Bolsonaro em 2022
Em vídeo, o senador Cleitinho defende a marca Ypê ao afirmar que a empresa tem mais de 75 anos e gera milhares de empregos crédito: Reprodução redes sociais

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) publicou, neste sábado (9/5), um vídeo sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter suspendido a fabricação e determinado o recolhimento de lotes de produtos da marca Ypê. Na postagem, o senador afirma: “Quero fazer um desafio ‘pra’ ela poder ir na casa de cada brasileiro poder [sic] fiscalizar a bucha de cada brasileiro. Isso é importante também viu, Anvisa?”

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Enquanto fala, Cleitinho aparece utilizando um detergente Ypê para lavar um copo. No vídeo, o senador defende a marca ao afirmar que a empresa tem mais de 75 anos e gera milhares de empregos.

“Foi um lote que ‘tá’ problema, que tem que ser fiscalizado sim, que a saúde ‘tá’ sempre em primeiro lugar, mas vale com uma coincidência também [sic] que essa empresa, a Ypê, ela doou para a campanha do Bolsonaro. É só uma coincidência?”, diz o senador no vídeo. Em 2022, a imprensa noticiou que três membros da família que pertencem ao conselho de sócios da Ypê doaram R$ 1 milhão para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. 

Em seguida, o senador traz à tona as casas de aposta: “Quero chamar a atenção aqui do Governo. Governo ‘cês’ tão preocupados com a saúde do povo brasileiro, eu quero ver também mandar suspender e acabar de uma vez por todas com o tigrinho”. Cleitinho afirma que o Governo está tentando acabar com a Ypê. 

Decisão da Anvisa

Na última quinta-feira (7/5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. A medida incluiu ainda a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e o uso dos produtos.

“Durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos)”, informou a Anvisa. 

Ypê recorreu

A decisão da Anvisa está suspensa após a fabricante apresentar recurso administrativo ao órgão. No entanto, mesmo após apresentar recurso, a Ypê vai manter suspensas as linhas de produção dos produtos incluídos na Resolução-RE nº 1.834/2026. A medida atinge itens das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, responsável pela marca, na unidade localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

Com o recurso administrativo apresentado pela empresa, a proibição de fabricar e comercializar os produtos teve os efeitos automaticamente suspensos e seguirá até novo pronunciamento da Anvisa, conforme previsto no artigo 17 da RDC nº 266/2019. Na prática, isso significa que a empresa poderia retomar a produção e a comercialização enquanto aguarda a análise do recurso. A Ypê, no entanto, afirma que decidiu manter a suspensão iniciada no dia 7 deste mês.

Em comunicado ao consumidor, publicado na sexta-feira (8/5) a marca informou que apresentou o recurso com o objetivo de reforçar os compromissos assumidos em seu Plano de Ação e Conformidade, além de apresentar esclarecimentos e subsídios técnicos relacionados à resolução da Anvisa. A empresa também afirmou que continuará em diálogo com a agência e demais autoridades para buscar uma solução definitiva para o caso. 

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A Anvisa, por sua vez, informou que mantém a avaliação técnica de risco sanitário na linha de fabricação dos produtos da marca Ypê. Segundo a agência, "as ações determinadas pela resolução seguem sob efeito suspensivo até o julgamento pela Diretoria Colegiada, previsto para ocorrer nos próximos dias. Mesmo assim, o órgão mantém a recomendação para que os consumidores não utilizem os produtos listados, por segurança".

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