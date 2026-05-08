Ypê: consumidores reclamam de problemas no SAC para devolução de produtos

Consumidores de produtos da marca Ypê têm relatado dificuldades para entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de diversos produtos de limpeza contaminados.

Segundo relatos, tanto o telefone disponibilizado pela fabricante quanto o formulário disponível no site apresentam falhas, impedindo o registro de devoluções e pedidos de recolhimento dos itens afetados.

Uma consumidora, que preferiu não se identificar, afirmou possuir 11 frascos de detergente lava-louças Ypê pertencentes a lotes cuja numeração termina em 1, exatamente os produtos incluídos na determinação sanitária da Anvisa.

"Separei para devolver ou trocar, mas o SAC da empresa nem sequer atende e, no site, após preencher uma quantidade enorme de informações pedidas, o envio do e-mail não é concluído. Fica eternamente no modo 'enviando'", relatou.

Ela também disse que tentou contato telefônico diversas vezes ao longo do dia pelo número 0800 1300 544, sem sucesso.

"A ligação não chega a tocar e surge uma gravação dizendo que não é possível completar a chamada. Essa gravação pede para ligarmos mais tarde", afirmou.

A cliente disse ainda que adquiriu os produtos durante promoções em hipermercados e teme prejuízo financeiro caso não consiga realizar a devolução.

A reportagem realizou o mesmo protocolo no SAC da marca, com o intuito de registrar as mercadorias com infrações, porém, não obteve sucesso tanto em ligação quanto pelo site.



A consumidora Myrian Alves, também passa pelo mesmo problema. Após comprar cinco detergentes da marca e outros três produtos diferentes, relatou dificuldade em realizar a devolução: "Eu tentei ligar no celular disponibilizado quatro vezes, mas não me responderam".

A solução, de acordo com ela, é realizar a devolução no próprio supermercado onde os itens foram adquiridos. "Comprei todos esses produtos no supermercado EPA perto da minha casa. Eles mesmos realizarão a troca: ou por um produto Ypê de um lote distinto, ou por outro item - mas pagando a diferença".

Lotes contaminados

A decisão da Anvisa determina o recolhimento de lotes específicos de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes fabricados pela Ypê. De acordo com o órgão, a contaminação afeta exclusivamente os produtos cujos lotes possuem numeração final 1.

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais foram acionadas para intensificar a fiscalização e garantir que os itens contaminados sejam retirados das prateleiras do comércio.

Produtos afetados

A lista divulgada pela Anvisa inclui diferentes linhas da marca. Entre os produtos atingidos estão:

Lava-louças

Ypê Clear Care

Ypê com Enzimas Ativas

Ypê Tradicional

Ypê Toque Suave

Ypê Green

Ypê Clear

Lava-roupas líquidos

Tixan Ypê Combate Mau Odor

Tixan Ypê Cuida das Roupas

Tixan Ypê Antibac

Tixan Ypê Coco e Baunilha

Tixan Ypê Green

Tixan Ypê Maciez

Tixan Ypê Primavera

Tixan Ypê Power Act

Ypê Express

Ypê Power Act

Ypê Premium

Desinfetantes

Bak Ypê

Pinho Ypê

Atol uso geral

Atol perfumado

O que o consumidor deve fazer?

A recomendação é que os consumidores verifiquem imediatamente os produtos armazenados em casa. A numeração do lote pode ser encontrada na embalagem, geralmente no verso do rótulo ou na parte inferior do frasco.

Caso o lote tenha final 1, a orientação é interromper o uso imediatamente e buscar contato com o SAC da empresa para solicitar orientações sobre devolução, troca ou recolhimento.

Os canais informados pela fabricante são:

Telefone: 0800 1300 544

A reportagem entrou em contato com a marca Ypê e com o Procon-MG para buscar informações a respeito da qualidade dos serviços da empresa, no entanto, não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Até o momento, consumidores seguem relatando dificuldades para acessar os canais de atendimento e formalizar as devoluções dos produtos atingidos pela medida sanitária.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice