Ypê: consumidores reclamam de problemas no SAC para devolução de produtos
Clientes afirmam que não conseguem registrar devoluções nem obter atendimento. Anvisa determinou suspensão e recolhimento de lotes com numeração final 1
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Consumidores de produtos da marca Ypê têm relatado dificuldades para entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de diversos produtos de limpeza contaminados.
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Segundo relatos, tanto o telefone disponibilizado pela fabricante quanto o formulário disponível no site apresentam falhas, impedindo o registro de devoluções e pedidos de recolhimento dos itens afetados.
Uma consumidora, que preferiu não se identificar, afirmou possuir 11 frascos de detergente lava-louças Ypê pertencentes a lotes cuja numeração termina em 1, exatamente os produtos incluídos na determinação sanitária da Anvisa.
"Separei para devolver ou trocar, mas o SAC da empresa nem sequer atende e, no site, após preencher uma quantidade enorme de informações pedidas, o envio do e-mail não é concluído. Fica eternamente no modo 'enviando'", relatou.
Ela também disse que tentou contato telefônico diversas vezes ao longo do dia pelo número 0800 1300 544, sem sucesso.
"A ligação não chega a tocar e surge uma gravação dizendo que não é possível completar a chamada. Essa gravação pede para ligarmos mais tarde", afirmou.
A cliente disse ainda que adquiriu os produtos durante promoções em hipermercados e teme prejuízo financeiro caso não consiga realizar a devolução.
A reportagem realizou o mesmo protocolo no SAC da marca, com o intuito de registrar as mercadorias com infrações, porém, não obteve sucesso tanto em ligação quanto pelo site.
A consumidora Myrian Alves, também passa pelo mesmo problema. Após comprar cinco detergentes da marca e outros três produtos diferentes, relatou dificuldade em realizar a devolução: "Eu tentei ligar no celular disponibilizado quatro vezes, mas não me responderam".
A solução, de acordo com ela, é realizar a devolução no próprio supermercado onde os itens foram adquiridos. "Comprei todos esses produtos no supermercado EPA perto da minha casa. Eles mesmos realizarão a troca: ou por um produto Ypê de um lote distinto, ou por outro item - mas pagando a diferença".
Lotes contaminados
A decisão da Anvisa determina o recolhimento de lotes específicos de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes fabricados pela Ypê. De acordo com o órgão, a contaminação afeta exclusivamente os produtos cujos lotes possuem numeração final 1.
As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais foram acionadas para intensificar a fiscalização e garantir que os itens contaminados sejam retirados das prateleiras do comércio.
Produtos afetados
A lista divulgada pela Anvisa inclui diferentes linhas da marca. Entre os produtos atingidos estão:
Lava-louças
- Ypê Clear Care
- Ypê com Enzimas Ativas
- Ypê Tradicional
- Ypê Toque Suave
- Ypê Green
- Ypê Clear
Lava-roupas líquidos
- Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Tixan Ypê Antibac
- Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Tixan Ypê Green
- Tixan Ypê Maciez
- Tixan Ypê Primavera
- Tixan Ypê Power Act
- Ypê Express
- Ypê Power Act
- Ypê Premium
Desinfetantes
- Bak Ypê
- Pinho Ypê
- Atol uso geral
- Atol perfumado
O que o consumidor deve fazer?
A recomendação é que os consumidores verifiquem imediatamente os produtos armazenados em casa. A numeração do lote pode ser encontrada na embalagem, geralmente no verso do rótulo ou na parte inferior do frasco.
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Caso o lote tenha final 1, a orientação é interromper o uso imediatamente e buscar contato com o SAC da empresa para solicitar orientações sobre devolução, troca ou recolhimento.
Os canais informados pela fabricante são:
- Telefone: 0800 1300 544
- E-mail: sac@ype.ind.br
A reportagem entrou em contato com a marca Ypê e com o Procon-MG para buscar informações a respeito da qualidade dos serviços da empresa, no entanto, não obteve retorno até a última atualização desta matéria.
Até o momento, consumidores seguem relatando dificuldades para acessar os canais de atendimento e formalizar as devoluções dos produtos atingidos pela medida sanitária.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice