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Economia

Anvisa manda recolher produtos da Ypê após risco de contaminação; empresa contesta a decisão

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Redação Flipar
  • Segundo a Anvisa, uma inspeção realizada em conjunto com órgãos de vigilância sanitária apontou falhas consideradas graves em etapas importantes do processo produtivo. Os problemas envolveriam os sistemas de garantia de qualidade, produção e controle, comprometendo as chamadas Boas Práticas de Fabricação.
    Segundo a Anvisa, uma inspeção realizada em conjunto com órgãos de vigilância sanitária apontou falhas consideradas graves em etapas importantes do processo produtivo. Os problemas envolveriam os sistemas de garantia de qualidade, produção e controle, comprometendo as chamadas Boas Práticas de Fabricação. Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil
  • A agência informou que os produtos afetados são apenas os lotes cuja numeração termina em 1. Entre eles estão itens das linhas Lava Louças Ypê, Tixan Ypê e desinfetantes como Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê. A determinação inclui suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso desses produtos.
    A agência informou que os produtos afetados são apenas os lotes cuja numeração termina em 1. Entre eles estão itens das linhas Lava Louças Ypê, Tixan Ypê e desinfetantes como Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê. A determinação inclui suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso desses produtos. Foto: Divulgação Sorpack Embalagens
  • De acordo com a Anvisa, existe possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos nos produtos. Por isso, consumidores que tenham os itens citados em casa foram orientados a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa.
    De acordo com a Anvisa, existe possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos nos produtos. Por isso, consumidores que tenham os itens citados em casa foram orientados a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa. Foto: Divulgação Supermuffato
  • A Ypê contestou a decisão e afirmou, em nota, que recebeu a medida com indignação. A empresa classificou a determinação como “arbitrária e desproporcional” e declarou possuir laudos independentes que comprovariam a segurança dos produtos comercializados.
    A Ypê contestou a decisão e afirmou, em nota, que recebeu a medida com indignação. A empresa classificou a determinação como “arbitrária e desproporcional” e declarou possuir laudos independentes que comprovariam a segurança dos produtos comercializados. Foto: Divulgação Shopee
  • Ainda segundo a fabricante, os itens seriam “totalmente seguros e adequados para consumo”. A companhia também informou que pretende recorrer da decisão tomada pela Anvisa. Enquanto isso, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais foram orientadas a intensificar a fiscalização para evitar a circulação dos lotes atingidos.
    Ainda segundo a fabricante, os itens seriam “totalmente seguros e adequados para consumo”. A companhia também informou que pretende recorrer da decisão tomada pela Anvisa. Enquanto isso, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais foram orientadas a intensificar a fiscalização para evitar a circulação dos lotes atingidos. Foto: Divulgação
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