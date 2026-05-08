Anvisa manda recolher produtos da Ypê após risco de contaminação; empresa contesta a decisão

De acordo com a Anvisa, existe possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos nos produtos. Por isso, consumidores que tenham os itens citados em casa foram orientados a interromper imediatamente o uso e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa. Foto: Divulgação Supermuffato