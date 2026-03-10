Expansão industrial no interior de SP gera vagas no país

A expansão da atividade industrial no interior de São Paulo está movimentando o mercado de trabalho e aumentando a demanda por profissionais técnicos. A Ypê, fabricante nacional de produtos de higiene e limpeza presente em 95,6% dos lares brasileiros segundo a pesquisa Brand Footprint Worldpanel by Numerator, anunciou a abertura de 80 vagas industriais para reforçar suas operações em Amparo e Salto, na região metropolitana de Campinas. As posições são abertas a pessoas de todos os gêneros, incluindo profissionais com deficiência (PcD).

De acordo com a diretoria de Gente, Cultura, Diversidade e Inclusão da empresa, o aumento do quadro acompanha o crescimento consistente das operações e a necessidade de fortalecer áreas essenciais ao funcionamento das unidades.

“Estamos vivenciando um período de expansão que reforça o desenvolvimento regional e a geração de empregos. A ampliação do quadro em Amparo e Salto valoriza a formação técnica local e abre portas para quem deseja construir carreira na indústria. Temos orgulho de investir em pessoas e criar oportunidades reais de desenvolvimento há mais de 75 anos”, afirma Cristiane Lacerda, diretora da área.

As novas oportunidades concentram-se, principalmente, nos setores de Operações, Manutenção e Qualidade, considerados estratégicos para manter eficiência fabril, continuidade dos processos e altos padrões de desempenho. Esses profissionais atuam em etapas como condução de processos industriais, manutenção de equipamentos, monitoramento de linhas produtivas e controle de qualidade.

A movimentação ocorre em um dos polos industriais mais competitivos do país. O eixo Campinas–Jundiaí reúne empresas de grande porte que disputam mão de obra técnica especializada, o que intensifica a busca por profissionais qualificados na região.

Além da expansão no interior paulista, a Ypê está com mais de 300 vagas abertas em 114 posições distribuídas por diferentes estados brasileiros, abrangendo áreas industriais, administrativas, corporativas, comerciais e técnicas. Todas as oportunidades estão disponíveis na página oficial de carreiras da companhia.

Segundo a empresa, os colaboradores contam com benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou refeitório no local, seguro de vida e programas contínuos de desenvolvimento. Entre os destaques está o acesso à plataforma educacional UNICO Skill, que oferece mais de 20 mil opções de cursos, incluindo graduações, pós-graduações, idiomas e trilhas de capacitação para colaboradores e dependentes, incluindo cônjuges, pais e filhos a partir de 16 anos.