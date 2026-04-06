Ypê mantém contratações em alta e supera 110 vagas no Brasil

A Ypê, empresa 100% brasileira, mantém ativo seu ritmo de contratações e soma 111 vagas de emprego abertas em diferentes regiões do Brasil. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os gêneros e pessoas com deficiência (PcD), em diversos níveis de experiência e áreas de atuação. Os interessados podem consultar as oportunidades e se candidatar diretamente pelo portal oficial de carreiras da companhia, com filtros por estado, cidade, área de atuação e modelo de trabalho.

As vagas estão distribuídas em mais de dez estados brasileiros, com destaque para São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco, regiões estratégicas para a operação da companhia e que concentram parte relevante de seus complexos industriais, centros de distribuição e estruturas administrativas.

Os cargos disponíveis abrangem áreas operacionais, técnicas, administrativas, corporativas e comerciais, incluindo funções como auxiliares, operadores, técnicos, analistas, promotores de vendas, especialistas e posições de liderança. O conjunto de vagas reflete a diversidade de perfis profissionais buscados e o fortalecimento das diferentes frentes do negócio, do chão de fábrica ao relacionamento com clientes e consumidores.

Segundo a companhia, a manutenção das contratações está diretamente ligada à estratégia de crescimento sustentável e aos investimentos contínuos em pessoas, tecnologia e eficiência operacional. Hoje, a Ypê reúne milhares de colaboradores em todo o Brasil e segue ampliando seu time para sustentar a operação de grande escala que atende milhões de lares diariamente.

“As pessoas são o centro do nosso crescimento. Manter contratações ativas, mesmo em contextos desafiadores, reforça nosso compromisso com geração de empregos, desenvolvimento regional e construção de um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo. Queremos atrair talentos que desejam crescer conosco e fazer parte de uma empresa que acredita no cuidado como valor essencial”, afirma Cristiane Lacerda, diretora-executiva de Gente, Cultura, Diversidade e Inclusão da Ypê.

Benefícios e desenvolvimento contínuo

A Ypê oferece um pacote de benefícios que pode variar conforme a posição, incluindo assistência médica e odontológica, vale?transporte, vale?refeição ou refeição no local, seguro de vida, participação nos resultados e cesta mensal de produtos.

Entre os benefícios está a plataforma Unico Skill, que garante acesso ilimitado a mais de 20 mil cursos, entre graduações, pós?graduações, idiomas, mentorias e cursos livres, com trilhas personalizadas de aprendizagem. O benefício é extensivo aos dependentes dos colaboradores, incluindo cônjuges, pais e filhos a partir de 16 anos, ampliando o impacto do investimento da companhia em educação, qualificação profissional e bem?estar.

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“Com mais de 75 anos de história, a Ypê segue fortalecendo sua atuação como marca empregadora, conectando crescimento econômico, geração de empregos e impacto positivo nas regiões onde atua”, finaliza Cristiane Lacerda.