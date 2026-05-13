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ELEIÇÕES 2026

Genial/Quaest: Lula e Flávio empatam no 2º turno; veja os números

Pesquisa considerou quatro cenários o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa e, nos quatro, há liderança do petista; confira o levantamento

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/05/2026 08:00

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Lula e Flávio Bolsonaro
Pesquisa mostra disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro em cenários de segundo turno das eleições de 2026 crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República e Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Uma nova pesquisa sobre as eleições à Presidência da República em 2026 indica um empate técnico entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em cenários de segundo turno do pleito de outubro de 2026. O dado é de um levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira (13/5).

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A pesquisa considerou quatro cenários com Lula na disputa. Em um primeiro cenário estimulado, o petista pontuou 42% das intenções de voto, ao passo que o "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 41% das sinalizações. Considerando uma margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois pré-candidatos se enquadram em um empate técnico.

Ao comparar com a mesma pesquisa realizada no mês de abril, Lula havia recebido 40% das intenções e subiu 2% no quadro, ao passo que Flávio tinha recebido 42% e desceu 1%. O número de eleitores que disseram que votariam em branco, nulo, ou que não votariam, caiu de 16% para 14%, enquanto a parcela de indecisos subiu de 2% para 3%.

Cenário 1:

  • Lula (PT): 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 41%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

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Um segundo cenário estipulado considerou um embate entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Nele, as intenções de voto do petista sobem para 44%, enquanto o mineiro sinaliza 37%.

Cenário 2:

  • Lula (PT): 44%
  • Romeu Zema (Novo): 37%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Em um terceiro panorama, o atual presidente da República sai à frente do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 9% a mais de intenções.

Cenário 3:

  • Lula (PT): 44%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 35%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Já em um quarto cenário contra o presidente nacional do Missão, Renan Santos, a vantagem de Lula chega a 17%. Enquanto ele chega a 45% das intenções de voto, a maior pontuação dentre os cenários, Renan alcança 28% das sinalizações.

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Cenário 4:

  • Lula (PT): 45%
  • Renan Santos (Missão): 28%
  • Indecisos: 5%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistados homens e mulheres de Minas Gerais. O nível de confiança é de 95%

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