Futura/Apex: 2º turno pode ter empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

Uma pesquisa Futura/Apex divulgada nesta segunda-feira (11/5) mostra um possível empate técnico entre o atual presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno das eleições de outubro de 2026.

Levantamento também mostra possível empate entre o petista e o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PSDB) e um alto número de sinalizações de votos brancos ou nulos em cenários que envolvam outros nomes de "terceira via".

Em um primeiro cenário estimulado, Flávio aparece com 46,9% das intenções de voto, seguido de Lula, com 44,4% das sinalizações de voto. Considerando uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o cenário demonstra um possível empate técnico em um segundo turno.

Cenário 1:

Flávio Bolsonaro (PL): 46,9%

46,9% Lula (PT): 44,4%

44,4% Branco/Nulo: 6,7%

6,7% Não soube responder: 1,9%

Em um segundo cenário, Lula ganha a liderança em um embate contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 45,1% contra 36,9% do goiano.

Cenário 2:

Lula (PT): 45,1%

45,1% Ronaldo Caiado (PSD): 36,9%

36,9% Branco/Nulo: 15,4%

15,4% Não soube responder: 2,5%

Já em uma simulação de segundo turno do atual presidente contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 46% das intenções de voto, ao passo que o mineiro fica com 37,8% delas.

Cenário 3:

Lula (PT): 46%

46% Romeu Zema (Novo): 37,8%

37,8% Branco/Nulo: 13,1%

13,1% Não soube responder: 3,2%

A pesquisa também considerou um cenário entre Lula e o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes, que, nesta segunda-feira, definiu data e local para lançamento de campanha ao governo do Ceará. Nele, os dois também entrariam em um empate técnico, ao considerar a margem de erro.

Cenário 4:

Lula (PT): 41,4%

41,4% Ciro Gomes (PSDB): 37,8%

37,8% Branco/Nulo: 18,8%

18,8% Não soube responder: 2%

Cenários sem Lula

O levantamento considerou cenários de segundo turno sem Lula, que é o principal candidato da esquerda. Em um deles, com Flávio Bolsonaro disputando a cadeira presidencial com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), o filho de Jair Bolsonaro (PL) pontuou 47,8% das intenções de voto, contra 36,2% do aliado de Lula.

Cenário 5:

Flávio Bolsonaro (PL): 47,8%

47,8% Fernando Haddad (PT): 36,2%

36,2% Branco/Nulo: 13,5%

13,5% Não soube responder: 2,5%

Já contra o outro ex-chefe da Fazenda cotado para a disputa, Flávio somou 45,9% das intenções de voto contra 37% de Ciro Gomes.

Cenário 6:

Flávio Bolsonaro (PL): 45,5%

45,5% Ciro Gomes (PSDB): 37%

37% Branco/Nulo: 15,3%

15,3% Não soube responder: 2,2%

Em uma simulação de Flávio contra o ex-governador de Minas, o número de pessoas que disseram votar em branco ou nulo se aproxima do número de pessoas que disseram que votariam em Zema.

Cenário 7:

Flávio Bolsonaro (PL): 43,9%

43,9% Romeu Zema (Novo): 27,1%

27,1% Branco/Nulo: 25,1%

25,1% Não soube responder: 3,9%

Haddad e ex-governadores

Em cenários estimulados contra os mais recentes ex-governadores de Minas Gerais e Goiás, Haddad aponta vantagem contra Caiado, ao passo que empata tecnicamente com Zema. Veja:

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Cenário 8:

Fernando Haddad (PT): 38,9%

38,9% Ronaldo Caiado (PSD): 32,8%

32,8% Branco/Nulo: 24,4%

24,4% Não soube responder: 3,9%

Cenário 9:

Fernando Haddad (PT): 39%

39% Romeu Zema (Novo): 35,6%

35,6% Branco/Nulo: 22,4%

22,4% Não soube responder: 3%

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 8 de maio, com 2 mil entrevistados em 870 cidades do país por meio de ligação telefônica. O nível de confiança é de 95% e o registro no TSE é BR-03678/2026.