Futura/Apex: 2º turno pode ter empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro
Pesquisa mostra cenário polarizado para 2026 e alto índice de votos brancos e nulos em simulações que envolvem nomes da chamada 'terceira via'
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Uma pesquisa Futura/Apex divulgada nesta segunda-feira (11/5) mostra um possível empate técnico entre o atual presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno das eleições de outubro de 2026.
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Levantamento também mostra possível empate entre o petista e o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PSDB) e um alto número de sinalizações de votos brancos ou nulos em cenários que envolvam outros nomes de "terceira via".
Em um primeiro cenário estimulado, Flávio aparece com 46,9% das intenções de voto, seguido de Lula, com 44,4% das sinalizações de voto. Considerando uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o cenário demonstra um possível empate técnico em um segundo turno.
Cenário 1:
- Flávio Bolsonaro (PL): 46,9%
- Lula (PT): 44,4%
- Branco/Nulo: 6,7%
- Não soube responder: 1,9%
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Em um segundo cenário, Lula ganha a liderança em um embate contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 45,1% contra 36,9% do goiano.
Cenário 2:
- Lula (PT): 45,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 36,9%
- Branco/Nulo: 15,4%
- Não soube responder: 2,5%
Já em uma simulação de segundo turno do atual presidente contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 46% das intenções de voto, ao passo que o mineiro fica com 37,8% delas.
Cenário 3:
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 37,8%
- Branco/Nulo: 13,1%
- Não soube responder: 3,2%
A pesquisa também considerou um cenário entre Lula e o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes, que, nesta segunda-feira, definiu data e local para lançamento de campanha ao governo do Ceará. Nele, os dois também entrariam em um empate técnico, ao considerar a margem de erro.
Cenário 4:
- Lula (PT): 41,4%
- Ciro Gomes (PSDB): 37,8%
- Branco/Nulo: 18,8%
- Não soube responder: 2%
Cenários sem Lula
O levantamento considerou cenários de segundo turno sem Lula, que é o principal candidato da esquerda. Em um deles, com Flávio Bolsonaro disputando a cadeira presidencial com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), o filho de Jair Bolsonaro (PL) pontuou 47,8% das intenções de voto, contra 36,2% do aliado de Lula.
Cenário 5:
- Flávio Bolsonaro (PL): 47,8%
- Fernando Haddad (PT): 36,2%
- Branco/Nulo: 13,5%
- Não soube responder: 2,5%
Já contra o outro ex-chefe da Fazenda cotado para a disputa, Flávio somou 45,9% das intenções de voto contra 37% de Ciro Gomes.
Cenário 6:
- Flávio Bolsonaro (PL): 45,5%
- Ciro Gomes (PSDB): 37%
- Branco/Nulo: 15,3%
- Não soube responder: 2,2%
Em uma simulação de Flávio contra o ex-governador de Minas, o número de pessoas que disseram votar em branco ou nulo se aproxima do número de pessoas que disseram que votariam em Zema.
Cenário 7:
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,9%
- Romeu Zema (Novo): 27,1%
- Branco/Nulo: 25,1%
- Não soube responder: 3,9%
Haddad e ex-governadores
Em cenários estimulados contra os mais recentes ex-governadores de Minas Gerais e Goiás, Haddad aponta vantagem contra Caiado, ao passo que empata tecnicamente com Zema. Veja:
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Cenário 8:
- Fernando Haddad (PT): 38,9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 32,8%
- Branco/Nulo: 24,4%
- Não soube responder: 3,9%
Cenário 9:
- Fernando Haddad (PT): 39%
- Romeu Zema (Novo): 35,6%
- Branco/Nulo: 22,4%
- Não soube responder: 3%
A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 8 de maio, com 2 mil entrevistados em 870 cidades do país por meio de ligação telefônica. O nível de confiança é de 95% e o registro no TSE é BR-03678/2026.