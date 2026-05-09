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ANISTIA AMPLA

Flávio Bolsonaro projeta: 'Bolsonaro vai subir a rampa comigo'

Senador e pré-candidato à presidência da República afirmou que vai aprovar anistia 'ampla'

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/05/2026 12:32

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'Após anistia, Bolsonaro vai subir a rampa comigo', diz Flávio em entrevista
'Após anistia, Bolsonaro vai subir a rampa comigo', diz Flávio em entrevista crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, afirmou nessa sexta-feira (8/5), em entrevista à CNN Brasil, que pretende aprovar uma anistia ampla no Congresso Nacional para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participe de sua posse presidencial em janeiro de 2027. 

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Conforme declarado, Flávio pretende usar a "força de um presidente recém-eleito" junto ao Congresso Nacional, para aprovar a anistia ampla, geral e irrestrita. "Para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo", manifestou.

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O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Ele cumpre agora, temporariamente, prisão domiciliar, por razões de saúde. 

O pré-candidato afirmou que o pai poderá ocupar cargo em seu governo, apesar de ainda não ter proposto formalmente nenhuma função a Bolsonaro. "Jair Bolsonaro vai ser sempre o meu Norte, é minha bússola, minha referência", destacou. 

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O filho ainda elogiou o réu por sua inteligência e experiência, ao dizer que ele seria "o melhor conselheiro que um presidente da República pode ter". 

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