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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro descarta Ciro Nogueira como vice após operação da PF

De acordo com o pré-candidato, a busca é por uma mulher para concorrer às eleições como vice

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Correio Braziliense
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Repórter
08/05/2026 19:26 - atualizado em 08/05/2026 20:40

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O pré-candidato também observou que busca o apoio da federação União Progressista (PP e União Brasil), que representa "dezenas de parlamentares"
O pré-candidato também observou que busca o apoio da federação União Progressista (PP e União Brasil), que representa "dezenas de parlamentares" crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), declarou nesta sexta-feira (8/5), em entrevista à CNN, que as acusações contra Ciro Nogueira (PP-PI), alvo de operação da Polícia Federal (PF) por recebimento de propinas de Daniel Vorcaro para favorecer o Banco Master, são “graves” e descartou o parlamentar como vice. Bolsonaro afirma estar à procura de uma mulher para compor a chapa.

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Para ele, o presidente do PP tem “sorte” que o inquérito está sob a responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, indicado pelo pai. “[Ciro Nogueira] pelo menos tem a sorte de ter a relatoria do seu caso no Supremo um ministro que não vai agir fora dos autos, que vai cumprir a lei, que não vai perseguir ninguém. Então ele vai ter a oportunidade de se defender”, opinou.

O pré-candidato também observou que busca o apoio da federação União Progressista (PP e União Brasil), que representa “dezenas de parlamentares” em ambas as Casas e lideranças em seus estados. Segundo ele, a menção a composição da chapa com Ciro Nogueira como vice seria apenas uma “cortesia”.

“Eu tenho preferência por uma vice. É o que estamos buscando, uma pessoa com experiência, que pode agregar de verdade a esse nosso projeto de resgate do Brasil das mãos sujas do PT”, disse.

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Flávio cumpre em Florianópolis (SC) agenda de pré-campanha dos candidatos do PL. “Desde o início, ficou muito claro de que nossa chapa de pré-candidatos a governo e senadores estava muito bem definida, com o Jorginho Mello (governador atual do estado) ao governo, Carlos Bolsonaro em uma das vagas do Senado e a Carolina de Toni na outra vaga”, disse ele, destacando que o partido estuda com “muito cuidado” lideranças da sigla e de aliados nos outros estados.

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