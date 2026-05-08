Ciro Nogueira sobre operação da PF: ‘Perseguição eleitoral’

O senador Ciro Nogueira (PP) divulgou nota na tarde desta sexta-feira (8/5) em que se defende das acusações de envolvimento com o esquema do Banco Master. O parlamentar foi alvo de operação da Polícia Federal na quinta-feira (7).

Para ele, a ação da PF foi uma “tentativa de manchar” sua honra pessoal em um ano eleitoral: “Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”.

A denúncia da Polícia Federal dá conta que Nogueira recebia mesada de até R$ 500 mil do banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso em Brasília (DF), para defender os interesses do Master no Congresso Nacional.

O senador lembrou que também foi alvo de operação da PF em 2018, em meio aos desdobramentos da Operação Lava Jato. Foram encontrados R$ 200 mil em dinheiro em sua casa, mas ele não acabou condenado e ainda foi eleito senador pelo Piauí.

Ciro Nogueira se defende

“Na primeira tentativa de me parar, o devido processo legal apurou as ilações e mentiras contra mim e ficou comprovada a minha inocência. Mas fica uma pergunta: quem devolve a honra de uma pessoa depois de um ataque tão maligno e sem fundamentos como esse?”, provocou.

Na Operação Compliance Zero, a PF acusa Ciro Nogueira de ter um cartão de crédito pessoal pago por Vorcaro, além de receber hospedagens e custeios de viagens. Em agosto de 2024, o parlamentar apresentou um complemento que ficou conhecido como “Emenda Master” à PEC 65/23.

O texto previa o aumento de R$ 250 mil para R$ 1 milhão na cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) por investidor, o que beneficiaria o banco de Vorcaro, que usava CDBs cobertos pelo fundo para captar recursos e conquistar clientes.

“Suportar esse tipo de pressão só é possível pra quem nasceu pra servir o povo. E eu digo, nada me faz abandonar o povo que confia em mim. Esses acontecimentos me dão mais energia para lutar por mais recursos para o nosso povo do Piauí e não deixar que os maus governem sobre os bons”, concluiu o senador, que se disse “um cidadão completamente indignado”.



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Por meio dos seus advogados, Ciro Nogueira nega todas as acusações.