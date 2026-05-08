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A dobradinha entre Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira dois dias antes da operação

Salvo alguma surpresa, o PP deve caminhar o pré-candidato do PL ao Planalto nas eleições de outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/05/2026 14:27

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A dobradinha entre Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira dois dias antes da operação
A dobradinha entre Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira dois dias antes da operação crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Dois dias antes da operação que mirou o senador Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro replicou uma mensagem escrita pelo parlamentar na rede social X sobre o programa Desenrola, do governo Lula, acompanhada de comentário. A dobradinha virtual entre os dois não é pouco comum.

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Senador Flávio Bolsonaro, senador Ciro Nogueira

O sonho de Ciro era e ainda deve ser ser vice de Flávio Bolsonaro, que já disse publicamente que o presidente do PP tinha “todas as credenciais” para compor uma chapa presidencial.

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Salvo alguma mudança de rota surpreendente, a federação entre PP e União Brasil deve caminhar com Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. A oposição, ciente disso, tem explorado politicamente a operação nas últimas horas.

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