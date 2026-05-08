A dobradinha entre Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira dois dias antes da operação

Dois dias antes da operação que mirou o senador Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro replicou uma mensagem escrita pelo parlamentar na rede social X sobre o programa Desenrola, do governo Lula, acompanhada de comentário. A dobradinha virtual entre os dois não é pouco comum.

O sonho de Ciro era e ainda deve ser ser vice de Flávio Bolsonaro, que já disse publicamente que o presidente do PP tinha “todas as credenciais” para compor uma chapa presidencial.

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Salvo alguma mudança de rota surpreendente, a federação entre PP e União Brasil deve caminhar com Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. A oposição, ciente disso, tem explorado politicamente a operação nas últimas horas.