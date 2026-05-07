Alvo da PF, Ciro Nogueira é ex-ministro de Bolsonaro e um dos líderes do Centrão

Ciro Nogueira Lima Filho, senador pelo Piauí e presidente nacional do Progressistas (PP), consolidou-se como uma das figuras mais influentes da política brasileira. Conhecido por sua liderança no Centrão e por ter sido ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, sua carreira é marcada por uma rápida ascensão e por envolvimento em diversas polêmicas, incluindo a recente operação da Polícia Federal.

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Nesta quinta-feira (7/5), o senador tornou-se alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal com autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

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A apuração não foca em crimes que teriam ocorrido durante sua gestão na Casa Civil, mas sim em irregularidades relacionadas a operações financeiras com o Banco Master. A suspeita é de que Ciro Nogueira tenha recebido vantagens econômicas indevidas do banqueiro Daniel Vorcaro. O senador não foi alvo de mandado de prisão, mas foi proibido de manter contato com os demais investigados.

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Trajetória política

Filho do ex-deputado federal Ciro Nogueira Lima, ele iniciou sua carreira política cedo. Em 1994, conquistou seu primeiro mandato como deputado federal, aos 26 anos, tomando posse em 1995 e sendo reeleito para o cargo por mais três vezes consecutivas.

Em 2010, foi eleito para o Senado Federal, cargo para o qual foi reeleito em 2018. Sua habilidade de articulação o levou à presidência nacional do Progressistas, um dos principais partidos do Centrão, onde se tornou uma peça-chave nas negociações do Congresso Nacional.

Liderança no Centrão e ministro da Casa Civil

Ciro Nogueira é um dos líderes mais proeminentes do Centrão, bloco de partidos de centro e centro-direita conhecido por seu pragmatismo e poder de barganha no Legislativo. Essa influência o credenciou para assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, onde atuou como principal articulador político entre o Palácio do Planalto e o Congresso de 2021 até o final de 2022.

Atuação atual e controvérsias

Após o fim do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira reassumiu sua cadeira no Senado e se posicionou como um dos principais nomes da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua trajetória continua a ser acompanhada de perto, tanto por sua capacidade de articulação quanto pelas investigações que o cercam, reafirmando seu papel como uma figura central e controversa na política nacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.