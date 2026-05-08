Flávio queria Ciro Nogueira como vice de Bolsonaro na chapa para presidente

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Antes de se tornar pré-candidato à Presidência da República e em um momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Flávio Bolsonaro (PL) apontou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) como o nome “ideal” para ocupar a vice em uma eventual chapa encabeçada por Bolsonaro nas eleições de 2026.

A declaração foi dada em entrevista à Folha de S. Paulo, em junho de 2025, quando Flávio foi questionado sobre a possibilidade de uma candidatura presidencial do ex-presidente, que já estava inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030.

Na ocasião, Flávio afirmou que Ciro já havia demonstrado publicamente interesse em integrar a chapa e destacou atributos políticos do presidente nacional do Progressistas. “Hoje eu ouço falar que o Ciro Nogueira já publicamente manifestou essa vontade. [...] Eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro”, disse.

O senador ainda citou fatores políticos e regionais para justificar a avaliação. “O perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, de um partido grande e forte. Tem ali a lealdade que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério”, afirmou.

As declarações voltaram a circular após a deflagração da 5ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que teve Ciro Nogueira como alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça, do STF.

A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo a decisão de Mendonça, Ciro aparece como o “destinatário central” de vantagens indevidas investigadas pela Polícia Federal.

O documento cita suspeitas relacionadas à atuação parlamentar do senador, pagamentos mensais, aquisição societária considerada fora dos padrões de mercado e custeio de viagens, hospedagens e despesas pessoais.

Após a operação, Flávio Bolsonaro divulgou nota em que afirmou acompanhar “com atenção” as informações divulgadas sobre o caso. “Entendemos que fatos dessa natureza devem ser apurados com rigor e transparência pelas autoridades competentes, sempre com respeito ao devido processo legal”, declarou.

O senador também disse confiar na condução do processo pelo ministro André Mendonça e afirmou esperar “uma ampla apuração”.

Já a defesa de Ciro Nogueira repudiou “qualquer ilação de ilicitude” envolvendo a atuação do parlamentar. Em nota, os advogados afirmaram que o senador não teve participação em atividades ilícitas nem nos fatos investigados.

A defesa também criticou as medidas cautelares autorizadas pelo STF, classificando-as como “graves e invasivas” e sustentando que o uso de mensagens envolvendo terceiros como fundamento para a operação “pode se mostrar precipitado”.

Entenda as acusações contra Ciro Nogueira:

Investigação da Polícia Federal aponta Ciro Nogueira como “destinatário central” de supostas vantagens indevidas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

PF suspeita que Ciro apresentou no Congresso a Emenda nº 11 à PEC 65/2023 com texto produzido integralmente pela assessoria do Banco Master.

A proposta elevava de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), medida que, segundo a investigação, beneficiaria diretamente o Banco Master.

Mensagens interceptadas indicam que Daniel Vorcaro afirmou que a emenda “saiu exatamente como mandei”.

Investigação aponta que outros projetos de interesse privado também circulavam entre pessoas ligadas ao Banco Master e o núcleo político do senador antes de serem protocolados.

Entre os projetos mencionados estão o PL 5.174/2023 (PATEN) e o PL 412/2022 (mercado de carbono/SBCE).