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CASO MASTER

PF prende primo de Vorcaro em BH na investigação do caso Banco Master

Felipe Cançado Vorcaro é investigado por suspeita de atuar em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao grupo do dono do Banco Master

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
07/05/2026 08:52 - atualizado em 07/05/2026 08:56

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Daniel Vorcaro não figurava entre os gigantes do sistema, mas se tornou protagonista nacional desse risco sistêmico pelo volume de dinheiro envolvido
A ação investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (7/5), Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

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Segundo as investigações, Felipe Cançado Vorcaro integra o núcleo financeiro-operacional do grupo ligado ao dono do Banco Master, segundo o g1. A suspeita da Polícia Federal é de que ele tenha participado de operações de lavagem de dinheiro por meio de sociedades empresariais e movimentações patrimoniais.

A medida foi autorizada diante de indícios de que Felipe estaria atuando para ocultar provas relacionadas às fraudes investigadas.

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A Operação Compliance Zero cumpre, ao todo, dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens judiciais são executadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

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A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF. A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.

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