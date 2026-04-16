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CASO MASTER

Banco Master: ex-presidente do BRB recebeu propina de 6 imóveis, diz MP

Documentos enviados ao STF detalham o papel central de Paulo Henrique Costa em transações bilionárias; seis imóveis luxuosos estão no centro da investigação

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RAQUEL LOPES E CONSTANÇA REZENDE
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RAQUEL LOPES E CONSTANÇA REZENDE
Repórter
16/04/2026 10:22

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Banco Master crédito: Platobr Economia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério Público identificou indícios de que o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, teve papel central na viabilização da aquisição de carteiras consideradas fraudulentas pela investigação no caso do Banco Master.

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Segundo a apuração, ele teria atuado diretamente para permitir a operação enquanto ocupava o comando da instituição financeira. Em contrapartida, de acordo com o órgão, Costa teria recebido vantagem indevida por meio da transferência de seis imóveis de alto padrão localizados em São Paulo e no Distrito Federal.


A informação conta na decisão do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Os bens são avaliados em R$ 146,5 milhões, dos quais cerca de R$ 74,6 milhões já teriam sido efetivamente pagos, conforme os elementos reunidos até o momento.


A investigação aponta que os imóveis fariam parte de um esquema de pagamento de propina vinculado à aprovação das operações suspeitas.


O Ministério Público sustenta que a posição ocupada por Costa à frente do banco foi determinante para a concretização das transações, consideradas irregulares. O caso está em análise no Judiciário e integra um conjunto de apurações sobre supostas fraudes envolvendo a aquisição de ativos financeiros pelo BRB. A defesa do ex-presidente não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

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"Na condição de então Presidente do BRB, foi peça essencial para viabilizar a aquisição das carteiras fraudulentas e, em contrapartida, recebeu vantagem indevida consistente em seis imóveis de alto padrão em São Paulo e Brasília, avaliados em R$ 146.582.649,50, dos quais R$ 74.604.932,47 já teriam sido efetivamente pagos", disse a decisão.

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