Mensagens indicam que Vorcaro bancava despesas de Ciro Nogueira

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) na Operação Compliance Zero apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master, teria custeado despesas do senador Ciro Nogueira (PP-PI) durante viagens ao exterior.

Segundo os investigadores, diálogos rastreados pela Polícia Federal mostram conversas entre Vorcaro e Léo Serrano, apontado como um dos operadores do banqueiro, sobre o pagamento de despesas do parlamentar durante viagens internacionais. As informações são do g1.

Em um dos trechos citados na decisão judicial, Léo Serrano questiona Vorcaro sobre a continuidade do pagamento de contas relacionadas ao senador. “Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?”, escreveu Serrano.

Na sequência, Daniel Vorcaro responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”, conforme consta na decisão judicial.

De acordo com a investigação, os diálogos fazem referência a despesas envolvendo viagens internacionais, hospedagens e refeições atribuídas ao senador. O material passou a integrar os elementos analisados pela Polícia Federal no âmbito da operação que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Ciro Nogueira em endereços ligados ao parlamentar no Distrito Federal e no Piauí. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

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Até o momento, o senador não se pronunciou sobre os novos diálogos citados na decisão judicial.