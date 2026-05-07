Alvo da PF, Ciro Nogueira era tratado como 'grande amigo' de Vorcaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7/5) pela Polícia Federal, o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, já havia aparecido anteriormente em trocas de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, nas quais era tratado como “grande amigo de vida”.

De acordo com decisão obtida pela jornalista Ana Flor, do g1, a Polícia Federal aponta “a identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas”. Ainda conforme a apuração, o caso envolvendo Ciro Nogueira era considerado um dos que reuniam maior quantidade de indícios a serem investigados.

As conversas, reveladas em reportagens publicadas anteriormente, mostram o empresário apresentando o parlamentar à então namorada, a blogueira Martha Graeff, como alguém de sua relação próxima. Em mensagem enviada em maio de 2024, Vorcaro escreveu: “Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida”.

A relação entre os dois também aparece em diálogos sobre temas do mercado financeiro. Em agosto de 2024, Vorcaro comentou com Martha sobre uma proposta apresentada por Ciro Nogueira no Congresso Nacional. “Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco”, escreveu o banqueiro.

Naquele período, o senador apresentou uma emenda à proposta de emenda à Constituição (PEC) da autonomia do Banco Central para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A proposta ficou conhecida nos bastidores como “emenda Master”, por potencialmente beneficiar bancos médios, entre eles o Banco Master.

À época, os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Master ofereciam rentabilidade que chegava a 140% do CDI e utilizavam a cobertura do FGC como estratégia de divulgação ao mercado. A emenda, no entanto, acabou engavetada após resistência de entidades ligadas ao sistema bancário.

Outra conversa obtida nas investigações mostra o deputado federal Fausto Pinato enviando mensagem a Vorcaro para marcar uma videoconferência com Ciro Nogueira. “Oi, amigo, precisamos fazer a vídeo conferência eu vc e Ciro”, escreveu o parlamentar. O banqueiro respondeu: “Opa. Vamos. Só me chamar”.

Vida pessoal

As mensagens também indicam proximidade em eventos pessoais. Em conversa com Martha Graeff, Vorcaro comentou sobre o casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, realizado em agosto de 2024, e afirmou que gostaria que a namorada o acompanhasse na cerimônia.

Procurado anteriormente sobre as mensagens, Ciro Nogueira afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que mantém diálogos com centenas de pessoas e que isso não significa proximidade pessoal. “Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração”, informou a nota, na época.

Viagem de helicóptero

O nome do senador também apareceu em documentos relacionados a um suposto voo de helicóptero ligado a Daniel Vorcaro após o Grande Prêmio de Fórmula 1, realizado em novembro de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Segundo informações incluídas na quebra de sigilo autorizada pela Justiça, um e-mail recebido pelo banqueiro na noite de 3 de novembro detalhava um trajeto dividido em três trechos. O último deles indicava apenas o nome de Ciro Nogueira como passageiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A assessoria do senador negou que ele tenha utilizado a aeronave. Em nota enviada anteriormente ao Estado de Minas, o gabinete afirmou que o parlamentar participou do evento esportivo, mas que tanto a chegada quanto a saída ocorreram em uma van. A equipe também declarou que o senador está “tranquilo” em relação às investigações e que os fatos serão esclarecidos.