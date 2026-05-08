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Enquanto era bancado por Vorcaro, Ciro pedia reembolsos ao Senado

A PF reuniu mensagens mostrando que Daniel Vorcaro bancava despesas gastronômicas de Ciro Nogueira. No mesmo período, o parlamentar pediu ao Senado vários reembolsos de despesas com alimentação

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
08/05/2026 00:56

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Enquanto era bancado por Vorcaro, Ciro pedia reembolsos ao Senado
Enquanto era bancado por Vorcaro, Ciro pedia reembolsos ao Senado crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A nova fase da Operação Compliance Zero revelou que a relação entre o senador Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro extrapolava a mesada de R$ 500 mil mensais apontada pela investigação. Mensagens apreendidas pela Polícia Federal indicam que o dinheiro de Vorcaro bancava até mesmo despesas do senador em restaurantes finos.

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Em uma das conversas obtidas pelos investigadores, um interlocutor pergunta a Vorcaro se os meninos deveriam continuar pagando as contas gastronômicas de Ciro. A resposta foi direta: Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths. O diálogo passou a integrar o material reunido pela PF na apuração sobre a atuação do grupo ligado ao Banco Master.

As mensagens ganharam peso adicional após o cruzamento com despesas custeadas por Ciro Nogueira com recursos da cota parlamentar ao longo de 2025, mesmo período mencionado nas conversas. Recibos analisados pela coluna registram gastos em restaurantes sofisticados, cafeterias premium e compras consideradas incomuns para despesas vinculadas ao mandato. Apesar de as investigações apontarem que Vorcaro custeava suas despesas, Ciro pediu e foi ressarcido pelo Senado em notas que totalizaram R$ 8.514,30.

Os documentos incluem refeições no Leblon, no Rio de Janeiro, com filé mignon e camarões, jantares em casas de carnes, pizzarias no Itaim Bibi, em São Paulo, além de despesas na Serra Gaúcha e no Jockey de Teresina, a base política do senador. Também aparecem registros de gastos em estabelecimentos conhecidos de Brasília e até um copo térmico de marca famosa, na cor laranja, por R$ 145.

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Em abril, uma nota fiscal anexada aos pedidos de reembolso do parlamentar registrou um jantar de R$ 554,83 na capital paulista, com consumo de picanha e pagamento em dinheiro. Outro recibo aponta um gasto de quase R$ 1 mil em almoço em um restaurante chinês na Asa Sul, em Brasília.

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