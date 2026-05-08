Lula prepara plano contra o crime organizado e cita parceria com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (8/5), que prepara o anúncio de um programa contra o crime organizado para a próxima semana. Sem detalhar a medida, o petista afirmou contar com a cooperação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Vamos anunciar na semana que vem um programa enfrentamento do crime organizado. Esperamos contar com parcerias estaduais e, principalmente, com a cooperação dos Estados Unidos", anunciou Lula, em seu discurso na cerimônia de anúncio de novos investimentos no Programa Luz para Todos.

A projeção de uma medida para combater o crime organizado e o foco de dizer que espera apoio dos Estados Unidos na área ocorreu um dia após Lula ter se reunido com Trump, na Casa Branca.

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O combate ao crime organizado foi um dos temas debatidos no encontro, que contou com participações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva.