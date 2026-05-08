Assine
overlay
Início Política
SEGURANÇA PÚBLICA

Lula prepara plano contra o crime organizado e cita parceria com Trump

Presidente disse que programa será anunciado na próxima semana. Além da nova iniciativa projetada por Lula, o Planalto ainda trabalha com aprovação da PEC da Segurança Pública, em tramitação no Senado

Publicidade
Carregando...
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
08/05/2026 19:09

compartilhe

SIGA
×
Reunião entre Lula e Trump durou cerca de três horas
Reunião entre Lula e Trump durou cerca de três horas crédito: Casa Branca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (8/5), que prepara o anúncio de um programa contra o crime organizado para a próxima semana. Sem detalhar a medida, o petista afirmou contar com a cooperação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vamos anunciar na semana que vem um programa enfrentamento do crime organizado. Esperamos contar com parcerias estaduais e, principalmente, com a cooperação dos Estados Unidos", anunciou Lula, em seu discurso na cerimônia de anúncio de novos investimentos no Programa Luz para Todos.

Leia Mais

A projeção de uma medida para combater o crime organizado e o foco de dizer que espera apoio dos Estados Unidos na área ocorreu um dia após Lula ter se reunido com Trump, na Casa Branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O combate ao crime organizado foi um dos temas debatidos no encontro, que contou com participações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva.

Tópicos relacionados:

crime programa seguranca trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay