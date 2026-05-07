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ESFORÇO NA RELAÇÃO DIPLOMÁTICA

Trump após encontro com Lula: 'Bom homem' e 'inteligente'

Após reunião na Casa Branca, Trump disse que conversa com brasileiro foi positiva e indicou interesse em fortalecer as relações econômicas entre os dois países

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
07/05/2026 23:48

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Aliados de Lula e Trump participaram do encontro nesta quinta-feira (7/5)
Aliados de Lula e Trump participaram do encontro nesta quinta-feira (7/5) crédito: Ricardo Stuckert / PR

O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (7), em Washington, sinalizou uma tentativa de aproximação entre os dois governos após meses de atritos comerciais e divergências políticas.

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Após a reunião na Casa Branca, Trump afirmou a jornalistas que a conversa com o brasileiro foi positiva e indicou interesse em fortalecer as relações econômicas entre os dois países.

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"Tivemos uma ótima reunião com o presidente do Brasil. Estamos fazendo muito comércio e vamos aumentar ainda mais esse comércio. Falamos sobre tarifas. Eles gostariam de algum alívio nas tarifas. Mas tivemos uma reunião muito boa", declarou a repórteres. Trump ainda disse que Lula é "um bom homem" e "um cara inteligente".  

Depois, em sua rede social Truth Social, o republicano voltou a falar do encontro com o presidente brasileiro. “Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário.”

Lula também avaliou o encontro de forma favorável. Integrantes da comitiva afirmaram que houve avanço nas negociações envolvendo tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, assunto que vinha gerando tensão diplomática entre os países.

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A reunião ocorreu de forma reservada e durou cerca de três horas. De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, Brasil e Estados Unidos estudam criar um grupo de trabalho para aprofundar discussões comerciais e ampliar a cooperação em áreas consideradas estratégicas pelos dois governos.

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