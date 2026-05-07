Trump após encontro com Lula: 'Bom homem' e 'inteligente'

"Tivemos uma ótima reunião com o presidente do Brasil. Estamos fazendo muito comércio e vamos aumentar ainda mais esse comércio. Falamos sobre tarifas. Eles gostariam de algum alívio nas tarifas. Mas tivemos uma reunião muito boa", declarou a repórteres. Trump ainda disse que Lula é "um bom homem" e "um cara inteligente".

Depois, em sua rede social Truth Social, o republicano voltou a falar do encontro com o presidente brasileiro. “Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário.”

Lula também avaliou o encontro de forma favorável. Integrantes da comitiva afirmaram que houve avanço nas negociações envolvendo tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, assunto que vinha gerando tensão diplomática entre os países.

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A reunião ocorreu de forma reservada e durou cerca de três horas. De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, Brasil e Estados Unidos estudam criar um grupo de trabalho para aprofundar discussões comerciais e ampliar a cooperação em áreas consideradas estratégicas pelos dois governos.