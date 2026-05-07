Lula sobre pix com Trump: ‘Ele não tocou no assunto, também não toquei’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não discutiu com o presidente Lula (PT) sobre o Pix na reunião desta quinta-feira (7/5), segundo o petista.

“Ele não tocou no assunto, eu também não toquei”, disse Lula, arrancando risos na coletiva de imprensa na embaixada brasileira em Washington D.C.

O presidente afirmou que levou o ministro da Fazenda Dario Durigan, para o encontro pensando também na discussão sobre o método de pagamento brasileiro. Outros quatro ministros participaram da reunião: Mauro Vieira (Relações Exteriores), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Wellington César (Justiça e Segurança) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

“Eu espero que um dia ele [Trump] ainda vá fazer um Pix, porque muitas empresas americanas já fazem”, brincou ainda Lula.

Seção 301

Entre os temas da reunião, era esperado que fosse abordada uma investigação norte-americana com base na seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, que pode ameaçar o Pix.

“Nós levantamos uma tese de que está havendo uma fiscalização contra o Brasil que achamos que não tem procedência. Eles levantaram a tese de que tem coisas que o Brasil está cobrando mais de imposto”, relatou Lula.

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O petista disse ter sugerido um diálogo entre os ministros dos dois lados para uma definição em 30 dias e mostrou otimismo por um final agradável para ambos.

