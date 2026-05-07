Veja o que Trump serviu de almoço para Lula na Casa Branca

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump recebeu o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na Casa Branca, na tarde desta quinta-feira (7/5), e ofereceu um cardápio com ingredientes frescos e sabores tropicais.

A reunião dos governantes, classificada como “visita de trabalho”, foi seguida de um almoço dividido em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa.



O menu, oferecido aos convidados, começou com uma salada de coração de alface romana com jícama (batata de origem mexicana), gomos de laranja, abacate e molho cítrico.



Em seguida, foi servido o prato principal: filé bovino grelhado com purê de feijão-preto, mini pimentões doces e relish de rabanete com abacaxi. Uma opção vegetariana – não especificada – também foi oferecida pelo líder norte-americano.



A refeição se encerrou com uma torta de panacota com mel e pêssegos caramelizados, acompanhada de sorvete de nata.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino