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DA ENTRADA À SOBREMESA

Veja o que Trump serviu de almoço para Lula na Casa Branca

O cardápio oferecido aos convidados do encontro entre os dois líderes teve ingredientes frescos e sabores tropicais

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
07/05/2026 16:32 - atualizado em 07/05/2026 16:47

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A principal foto do encontro: Lula e Trump se cumprimentando e sorrindo
Lula encontrou ingredientes familiares, como feijão-preto e abacaxi, no encontro com Trump crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump recebeu o líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na Casa Branca, na tarde desta quinta-feira (7/5), e ofereceu um cardápio com ingredientes frescos e sabores tropicais.

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A reunião dos governantes, classificada como “visita de trabalho”, foi seguida de um almoço dividido em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa.


O menu, oferecido aos convidados, começou com uma salada de coração de alface romana com jícama (batata de origem mexicana), gomos de laranja, abacate e molho cítrico.


Em seguida, foi servido o prato principal: filé bovino grelhado com purê de feijão-preto, mini pimentões doces e relish de rabanete com abacaxi. Uma opção vegetariana – não especificada – também foi oferecida pelo líder norte-americano.


A refeição se encerrou com uma torta de panacota com mel e pêssegos caramelizados, acompanhada de sorvete de nata.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

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