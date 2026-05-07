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Trump diz que reunião com Lula foi 'muito boa': 'Ele é muito dinâmico'

Presidente americano disse que debateu com Lula sobre comércio e, "especificamente", tarifas na Casa Branca

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/05/2026 15:43 - atualizado em 07/05/2026 16:28

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Trump e Lula no encontro nesta quinta-feira (7/5)
Trump e Lula no encontro nesta quinta-feira (7/5) crédito: Ricardo Stuckert / PR

Logo após o fim do encontro com o presidente Lula (PT), o chefe do Executivo dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou positivamente a reunião e elogiou o líder brasileiro. A reunião durou quase três horas.

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“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas”, publicou, na Truth Social, sua rede social que segue os modelos do X (antigo Twitter).

O encontro, que era esperado que fosse rápido, durou quase três horas. Em breve, Lula concederá entrevista coletiva na embaixada brasileira em Washington.

Trump concluiu: “A reunião foi muito boa. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário”.

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Reaproximação em curso

A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia-Geral da ONU, em setembro de 2025, e em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro.

Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos.

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O Brasil tenta ampliar acordos de inteligência e compartilhamento de dados com autoridades norte-americanas, enquanto Washington avança em uma intensa busca por fornecedores alternativos de minerais raros fora da órbita chinesa.

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