Trump diz que reunião com Lula foi 'muito boa': 'Ele é muito dinâmico'

Logo após o fim do encontro com o presidente Lula (PT), o chefe do Executivo dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou positivamente a reunião e elogiou o líder brasileiro. A reunião durou quase três horas.

“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas”, publicou, na Truth Social, sua rede social que segue os modelos do X (antigo Twitter).

O encontro, que era esperado que fosse rápido, durou quase três horas. Em breve, Lula concederá entrevista coletiva na embaixada brasileira em Washington.

Trump concluiu: “A reunião foi muito boa. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário”.

Reaproximação em curso

A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia-Geral da ONU, em setembro de 2025, e em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro.

Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos.

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