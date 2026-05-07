Lula e Trump: veja as fotos do encontro na Casa Branca
Instantes após o encontro, o perfil do petista divulgou imagens tiradas por Ricardo Stuckert, fotógrafo de Lula
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O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (7/5), em encontro bilateral na Casa Branca, sede do governo dos EUA em Washington D.C.
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Instantes após o encontro, o perfil do petista divulgou imagens tiradas por Ricardo Stuckert, fotógrafo de Lula. Veja abaixo.
Nas imagens, além dos presidentes, aparecem outros nomes importantes dos seus governos. Do lado de Lula, é possível ver ministros como Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Dario Durigan (Fazenda). O vice-presidente de Trump, JD Vance, também estava no encontro.
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Reaproximação em curso
A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia-Geral da ONU, em setembro de 2025, e em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro.
Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.
A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos.
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