Lula e Trump: veja as fotos do encontro na Casa Branca

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (7/5), em encontro bilateral na Casa Branca, sede do governo dos EUA em Washington D.C.



Instantes após o encontro, o perfil do petista divulgou imagens tiradas por Ricardo Stuckert, fotógrafo de Lula. Veja abaixo.

O cumprimento de Trump e Lula em frente à Casa Branca Ricardo Stuckert / PR Aliados de Lula e Trump participaram do encontro nesta quinta-feira (7/5) Ricardo Stuckert / PR Trump mostrando a Lula detalhes da Casa Branca Ricardo Stuckert / PR Guarda da Casa Branca frente às bandeiras de Estados Unidos e Brasil Ricardo Stuckert / PR Trump mostra a Lula a "Parede da Fama", reformada por ele com a inclusão de descrições polêmicas sobre opositores Ricardo Stuckert / PR A principal foto do encontro: Lula e Trump se cumprimentando e sorrindo Ricardo Stuckert / PR Voltar Próximo

Nas imagens, além dos presidentes, aparecem outros nomes importantes dos seus governos. Do lado de Lula, é possível ver ministros como Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Dario Durigan (Fazenda). O vice-presidente de Trump, JD Vance, também estava no encontro.

Reaproximação em curso

A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia-Geral da ONU, em setembro de 2025, e em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro.

Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos.

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