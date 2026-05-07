Sorridentes, Lula e Trump posam para foto na Casa Branca

Após o encontro nesta quinta-feira (7/5), os presidentes Lula (PT), do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, posaram sorrindo para foto na Casa Branca, sede do governo americano em Washington D.C.

Na última vez que se viram, os líderes tiraram foto semelhante que teve grande repercussão. Ela foi considerada pela Quaest a imagem com maior engajamento nos perfis de Lula nas redes sociais, acumulando mais de 70 milhões de visualizações até outubro passado.

Reaproximação em curso

A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2025. Em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro. Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

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A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos. O Brasil tenta ampliar acordos de inteligência e compartilhamento de dados com autoridades norte-americanas, enquanto Washington avança em uma intensa busca por fornecedores alternativos de minerais raros fora da órbita chinesa.

