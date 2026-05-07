Sorridentes, Lula e Trump posam para foto na Casa Branca
Última foto dos líderes viralizou nas redes sociais; encontro ocorreu nesta quinta-feira (7/5)
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Após o encontro nesta quinta-feira (7/5), os presidentes Lula (PT), do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, posaram sorrindo para foto na Casa Branca, sede do governo americano em Washington D.C.
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Na última vez que se viram, os líderes tiraram foto semelhante que teve grande repercussão. Ela foi considerada pela Quaest a imagem com maior engajamento nos perfis de Lula nas redes sociais, acumulando mais de 70 milhões de visualizações até outubro passado.
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Reaproximação em curso
A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2025. Em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro. Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.
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A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos. O Brasil tenta ampliar acordos de inteligência e compartilhamento de dados com autoridades norte-americanas, enquanto Washington avança em uma intensa busca por fornecedores alternativos de minerais raros fora da órbita chinesa.