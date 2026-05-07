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Encontro de Lula e Trump se estende por quase 3 horas

Coletiva com os dois líderes foi cancelada, e apenas o presidente brasileiro conversará com a imprensa

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/05/2026 15:30 - atualizado em 07/05/2026 16:26

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Encontro de Trump e Lula ocorre logo mais
Trump e Lula crédito: Daniel Torok/Casa Branca

A reunião entre o presidente Lula (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (7/5), estendeu-se além do esperado e durou quase três horas.

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O cronograma previa que os líderes se encontrassem na Casa Branca, sede do governo americano em Washington D.C. às 12h (de Brasília), com abertura para a imprensa logo no início e depois reunião privada. Às 12h45, os presidentes iriam almoçar.

Coletiva conjunta de Lula e Trump cancelada

Após pedido de Lula, o contato com jornalistas ficou para depois do encontro privado. A dupla seguiu direto para o almoço sem conversar com a imprensa. A reunião durou quase três horas.

Devido à agenda de Trump, somente Lula deve conceder entrevista coletiva na embaixada do Brasil.

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Reaproximação em curso

A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia-Geral da ONU, em setembro de 2025. Em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro. Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

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A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos. O Brasil tenta ampliar acordos de inteligência e compartilhamento de dados com autoridades norte-americanas, enquanto Washington avança em uma intensa busca por fornecedores alternativos de minerais raros fora da órbita chinesa.

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