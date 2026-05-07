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Lula e Trump: encontro é capa do NY Times

Publicação destacou: "Trump se encontra com líder do Brasil após ano tenso". Jornal também apontou sobre a imprevisibilidade da reunião dos líderes

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/05/2026 13:29 - atualizado em 07/05/2026 16:24

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Capa digital do NY Times no início da tarde desta quinta-feira (7/5)
Capa digital do NY Times no início da tarde desta quinta-feira (7/5) crédito: Reprodução/NY Times

O encontro entre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o chefe do Executivo dos Estados Unidos, Donald Trump, estampou a capa digital do jornal estadunidense New York Times enquanto acontecia, no início da tarde desta quinta-feira (7/5).

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“Trump se encontra com líder do Brasil após ano tenso”, destacou a publicação. Em 2025, a relação entre os países estremeceu com a imposição do tarifaço de 50% dos EUA a produtos brasileiros como tentativa de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a recuar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Após um encontro breve na Assembleia-Geral da ONU, em setembro, e uma reunião privada na Malásia, em outubro, Lula e Trump ensaiaram uma reaproximação gradual. Pouco depois, o “tarifaço” teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

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NY Times sobre Lula e Trump

“Trump submeteu o Brasil a uma série de medidas drásticas, apenas para recuar abruptamente em várias das sanções mais severas. Lula, de esquerda, condenou as políticas de Trump em relação ao Irã e a Cuba, bem como seus recentes comentários críticos sobre o Papa Leão XIV”, diz texto do jornalista Adam B. Ellick no NY Times.

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O jornal também apontou para a imprevisibilidade do encontro, mas mencionou segurança, comércio internacional e minerais críticos como temas que devem estar em pauta.

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