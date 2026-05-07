4 momentos em que Trump gerou tensão e cometeu gafes ao se reunir com líderes mundiais

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos — Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump — se reúnem nesta quinta-feira (7/5) em Washington no primeiro encontro bilateral entre ambos neste ano.

Especialistas disseram à BBC News Brasil que o governo brasileiro quer discutir na reunião a derrubada do restante das tarifas americanas que ainda vigoram contra a importação de produtos brasileiros, convencer o governo norte-americano a encerrar investigações comerciais que miram a economia brasileira e manter aberto um canal de comunicação direto com Trump, tentando diminuir a influência da ala bolsonarista radicada nos Estados Unidos.

Já Trump estaria interessado em usar o encontro para mostrar uma imagem de relativo prestígio em um momento em que a guerra contra o Irã é contestada nacional e internacionalmente, além de possibilitar o aprofundamento de negociações em áreas consideradas estratégicas para os EUA como o barateamento do preço da carne bovina e o acesso a reservas de minerais estratégicos.

No passado, Trump e Lula chegaram a falar que possuem uma boa química — mas alguns encontros do presidente americano com outros líderes mundiais na Casa Branca se provaram imprevisíveis, após uma série de gafes e confrontos inesperados.

Confira abaixo quatro encontros de Trump com líderes mundiais que surpreenderam diplomatas, políticos e analistas.

Volodymyr Zelensky, da Ucrânia

Em fevereiro de 2025, um mês após a posse de Trump em Washington, o que era para ser um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para assinar um acordo sobre a exploração de recursos minerais acabou virando um bate-boca na Casa Branca.

Zelensky viajou aos EUA para assinar um acordo, que cederia a Washington a exploração dos recursos minerais de seu país em troca de algum tipo de apoio ou garantias de segurança contra a Rússia.

Mas o acordo acabou não assinado.

A reunião começou com cerca de meia hora de conversas cordiais e formalidades. Mas o clima de tensão se instalou no Salão Oval após o vice-presidente americano, J.D. Vance, dizer que o "caminho para a paz e o caminho para a prosperidade talvez seja se envolver na diplomacia".

"É isso que o presidente Trump está fazendo", disse ele.

Zelensky interrompeu, afirmando que os episódios de agressão da Rússia começaram antes da invasão em grande escala à Ucrânia há três anos. "Ninguém o impediu", disse ele sobre o presidente russo Vladimir Putin.

"De que tipo de diplomacia, J.D., você está falando? O que você quer dizer?", disse ele.

A troca então se tornou visivelmente tensa, com Vance respondendo: "o tipo que acabará com a destruição do seu país". O vice-presidente então acusou Zelensky de ser desrespeitoso e "litigar" a situação na frente da imprensa americana.

Em um ponto da discussão, Zelensky disse: "Durante a guerra, todo mundo tem problemas, até você. Mas você tem um oceano bonito e não sente [isso] agora, mas sentirá no futuro."

O comentário irritou Trump e o levou ao confronto que até então tinha sido limitado a Zelensky e o vice-presidente.

"Não nos diga o que vamos sentir. Você não está em posição de ditar isso", ele disse, sua voz ficando mais alta. "Você não dá as cartas agora. Você está apostando com milhões de vidas."

Trump acusou Zelensky de estar "jogando com a Terceira Guerra Mundial" e de "não ser muito grato" — em referência ao apoio dos EUA à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

O presidente ucraniano tentou interromper Trump em alguns momentos, mas o americano continuou fazendo acusações.

O acordo entre os dois países acabou não sendo assinado e Zelensky foi instruído a deixar a Casa Branca mais cedo. Uma entrevista coletiva ao lado de Trump foi cancelada.

Cyril Ramaphosa, da África do Sul

Em maio do ano passado, esperava-se que uma reunião entre Trump e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, iria apaziguar tensões recentes entre os dois países.

Uma semana antes do encontro na Casa Branca, os EUA haviam concedido asilo a cerca de 60 afrikaners, que são sul-africanos descendentes de europeus — uma medida que irritou o governo sul-africano.

Ramaphosa chegou à Casa Branca esperando tratar de relações comerciais entre os países. Como gesto de simpatia, ele deu a Trump tacos de dois famosos golfistas sul-africanos e um livro enorme sobre os campos de golfe de seu país.

A reunião no Salão Oval começou cordialmente, até que Trump pediu que as luzes fossem apagadas para exibição de um vídeo. O clima mudou.

O vídeo mostrava a voz de Julius Malema, figura proeminente da oposição sul-africana, cantando: "Atirem no bôer [africâner], atirem no fazendeiro". Em seguida, foram mostradas as imagens do campo com as cruzes, que Trump afirmou ser um cemitério de fazendeiros brancos.

Trump disse não saber onde, na África do Sul, o vídeo tinha sido gravado. As cruzes, na verdade, não eram sepulturas reais, mas pareciam ser de um protesto de 2020, após o assassinato de um casal de agricultores na província de KwaZulu-Natal. Os organizadores do protesto afirmaram na época que as cruzes eram meramente simbólicas — representando agricultores mortos ao longo dos anos.

Ele entregou a Ramaphosa o que pareciam ser cópias impressas de reportagens sobre ataques a pessoas brancas na África do Sul. Trump disse que buscava uma "explicação" de seu convidado sobre as alegações de "genocídio" branco na África do Sul, que foram amplamente desacreditadas.

Reuters Cyril Ramaphosa manteve-se calmo em reunião tensa com Donald Trump

O presidente sul-africano manteve a calma durante a reunião e contraargumentou.

"O que vocês viram — os discursos que foram feitos... isso não é política do governo. Temos uma democracia multipartidária na África do Sul que permite que as pessoas se expressem", disse Ramaphosa a Trump.

"A política do nosso governo é completamente contrária ao que ele [Malema] estava dizendo, mesmo no parlamento, e eles são um pequeno partido minoritário, o que é permitido pela nossa Constituição."

E disse esperar que Trump ouvisse as vozes dos sul-africanos sobre essa questão. Ele mencionou os membros brancos de sua delegação, incluindo os golfistas Ernie Els e Retief Goosen, e o homem mais rico da África do Sul, Johann Rupert.

"Se tivesse havido um genocídio, esses três senhores não estariam aqui", disse Ramaphosa.

Friedrich Merz, da Alemanha

Reuters Trump fez referência ao Dia D em encontro com o chanceler da Alemanha

Em junho do ano passado, pouco depois de ser eleito na Alemanha, o chanceler Friedrich Merz visitou Trump na Casa Branca.

Diversos temas foram abordados no primeiro encontro bilateral, como guerra e comércio. Em um momento da conversa, quando Merz mencionou o dia 6 de junho como o Dia D e Trump respondeu que "não era um dia agradável" para o chanceler.

O Dia D foi o dia em que, em 1944, dezenas de milhares de soldados desembarcaram nas praias da Normandia, marcando o início da campanha dos Aliados para libertar o norte da Europa ocupado pelos nazistas.

Merz manteve-se calmo e respondeu que o Dia D "foi a libertação do meu país da ditadura nazista".

E em seguida fez referência ao conflito na Ucrânia: "Sabemos o que devemos [aos EUA]. Mas é por isso que digo que os EUA estão, mais uma vez, em uma posição muito forte para fazer algo em relação a esta guerra e pôr fim a ela".

Sanae Takaichi, do Japão

Em março deste ano, Trump recebeu na Casa Branca a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi.

Na época, os EUA estavam sendo questionados por não terem alertado seus aliados sobre o ataque ao Irã em 28 de fevereiro que deu início ao atual conflito no Oriente Médio. Quando perguntado sobre isso por um jornalista japonês, Trump fez referência ao ataque japonês em solo americano em 1941.

"Quem entende mais de surpresa do que o Japão? Por que vocês não me contaram sobre Pearl Harbor?", disse Trump, diante da primeira-ministra, que parecia surpresa.

O ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, levou os EUA a entrarem na Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, os EUA lançaram duas bombas atômicas sobre o Japão. Os países se tornaram aliados próximos nos anos seguintes ao fim da guerra.

EPA Jornalistas japoneses disseram que comentário de Trump sobre Pearl Harbor provocou desconforto à premiê

O comentário de Trump provocou alguns risos entre os jornalistas e outras pessoas presentes, mas Takaichi parecia se sentir desconfortável. Mineko Tokito, repórter do jornal japonês Yomiuri Shimbun, que estava no Salão Oval naquele momento, disse que o desconforto da primeira-ministra era "óbvio".

"A primeira-ministra Takaichi reagiu visceralmente, seus olhos se arregalaram e seu sorriso desapareceu, claramente surpresa com a menção repentina de Pearl Harbor", disse ela.

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