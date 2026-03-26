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África do Sul anuncia que não é mais convidada para cúpula do G7 na França por pressão dos EUA

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AFP
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Repórter
26/03/2026 08:51

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A Presidência sul-africana anunciou à AFP, nesta quinta-feira (26), que o presidente Cyril Ramaphosa não é mais convidado da França para participar da cúpula do G7, em Evian em junho, devido à pressão dos Estados Unidos. 

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"Ficamos sabendo que, devido a pressões contínuas, a França teve que retirar seu convite à África do Sul para participar do G7", disse Vincent Magwenya, porta-voz da Presidência, com exclusividade à AFP. 

"Fomos informados de que os americanos ameaçaram boicotar a cúpula do G7 caso a África do Sul fosse convidada", acrescentou.

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fal/clv/lth/pc/avl/jc

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