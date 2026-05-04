Encontro de Lula com Trump: as pendências entre Brasil e Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aos Estados Unidos nesta semana para se encontrar com Donald Trump em um momento que a “química” entre os dois não é mais tão “excelente” como exaltada pelo presidente americano em setembro de 2025, após o encontro informal dos dois nos bastidores da 80ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas.

Além de Trump ter se colocado como um artífice das guerras no Oriente Médio, angariando olhares críticos não só no Brasil, mas em todo mundo, as diferenças entre os dois mandatários se avolumaram desde o tarifaço, que sacudiu as relações comerciais entre os dois países. O encontro entre os dois será na Casa Branca, na quinta-feira, 7.

O mais recente episódio envolvendo Trump e Lula refere-se ao ex-deputado Alexandre Ramagem (PL), considerado foragido pela Justiça brasileira, e que foi preso pelo ICE, a polícia anti-imigração de Trump. Ramagem foi liberado, mas o episódio gerou reações entre nos dois governos. O governo americano decidiu expulsar um delegado da Policial Federal brasileira que atuava nos Estados Unidos e Lula respondeu com a aplicação da Lei da Reciprocidade, descredenciando um oficial americano que atuava no Brasil.

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As pendências entre os dois países incluem a ameaça de novo tarifaço dos EUA contra o Brasil e a possibilidade de o governo Trump classificar as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.