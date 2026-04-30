Assine
overlay
Início Internacional
Trump pede a Merz que acabe com guerra na Ucrânia e não se 'intrometa' na do Irã

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
30/04/2026 13:35

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, nesta quinta-feira (30), ao chanceler alemão, Friedrich Merz, que se concentre na guerra da Ucrânia em vez de "se intrometer" no conflito no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Merz está na mira de Trump desde segunda-feira (27), quando o chanceler afirmou que Teerã está "humilhando" Washington no processo para pôr fim ao conflito desencadeado pelos Estados Unidos e Israel.

O segundo ataque de Trump contra Merz nesta semana ocorre um dia após Washington anunciar que estuda redistribuir parte das dezenas de milhares de soldados que possui na Alemanha, um aliado-chave da Otan.

"O chanceler da Alemanha deveria dedicar mais tempo a pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, onde tem sido totalmente ineficaz, e a consertar seu país, que está em ruínas, especialmente em matéria de imigração e energia", afirmou Trump em sua rede social Truth Social.

Merz deveria dedicar "menos tempo a se intrometer nos assuntos daqueles que estão acabando com a ameaça nuclear iraniana, tornando assim o mundo, inclusive a Alemanha, um lugar mais seguro".

A nova investida de Trump contra Merz ocorre um dia após o mandatário americano ter mantido uma conversa por telefone com Vladimir Putin, presidente da Rússia.

Há muito tempo Trump afirma que poderia pôr fim rapidamente à guerra naquele país, mas fez poucos progressos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/sms/dga/ad/rm/aa

Tópicos relacionados:

alemanha diplomacia eua guerra ira israel ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay