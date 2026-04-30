Trump pede a Merz que acabe com guerra na Ucrânia e não se 'intrometa' na do Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, nesta quinta-feira (30), ao chanceler alemão, Friedrich Merz, que se concentre na guerra da Ucrânia em vez de "se intrometer" no conflito no Oriente Médio.
Merz está na mira de Trump desde segunda-feira (27), quando o chanceler afirmou que Teerã está "humilhando" Washington no processo para pôr fim ao conflito desencadeado pelos Estados Unidos e Israel.
O segundo ataque de Trump contra Merz nesta semana ocorre um dia após Washington anunciar que estuda redistribuir parte das dezenas de milhares de soldados que possui na Alemanha, um aliado-chave da Otan.
"O chanceler da Alemanha deveria dedicar mais tempo a pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, onde tem sido totalmente ineficaz, e a consertar seu país, que está em ruínas, especialmente em matéria de imigração e energia", afirmou Trump em sua rede social Truth Social.
Merz deveria dedicar "menos tempo a se intrometer nos assuntos daqueles que estão acabando com a ameaça nuclear iraniana, tornando assim o mundo, inclusive a Alemanha, um lugar mais seguro".
A nova investida de Trump contra Merz ocorre um dia após o mandatário americano ter mantido uma conversa por telefone com Vladimir Putin, presidente da Rússia.
Há muito tempo Trump afirma que poderia pôr fim rapidamente à guerra naquele país, mas fez poucos progressos.
