Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Primeira-ministra do Japão diz que teve conversa 'franca' com Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/10/2025 15:32

compartilhe

SIGA

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou neste sábado (25) que teve uma conversa “boa e franca” com Donald Trump, e que considera de “alta prioridade” estreitar as relações, enquanto o presidente americano iniciava uma viagem pela Ásia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Com ele estou determinada a elevar a aliança entre Japão e Estados Unidos a níveis ainda mais altos”, escreveu em mensagem publicada no X.

A ligação ocorre dias antes da chegada de Trump a Tóquio e é a primeira entre os dois líderes desde a nomeação de Takaichi no início desta semana, segundo a imprensa.

“Acordamos que trabalharemos para elevar a aliança Japão-EUA a novos níveis”, declarou à imprensa.

“Disse que estreitar a aliança Japão-EUA é a mais alta prioridade da minha administração nos âmbitos diplomático e de segurança.”

Takaichi acrescentou que Trump “é uma pessoa encantadora e divertida”.

Trump visitará o Japão a partir de segunda-feira, a caminho das negociações comerciais cruciais com o presidente chinês Xi Jinping, na Coreia do Sul.

O presidente americano deseja que Tóquio e outros aliados aumentem seus gastos militares.

Na sexta-feira, em seu primeiro discurso de política geral, Takaichi anunciou que o Japão elevará para 2% do PIB o orçamento de defesa no próximo ano fiscal.

tmo-aph/ami/eg/hgs/lm

Tópicos relacionados:

diplomacia eeuu japon politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay