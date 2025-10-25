Primeira-ministra do Japão diz que teve conversa 'franca' com Trump

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou neste sábado (25) que teve uma conversa “boa e franca” com Donald Trump, e que considera de “alta prioridade” estreitar as relações, enquanto o presidente americano iniciava uma viagem pela Ásia.

“Com ele estou determinada a elevar a aliança entre Japão e Estados Unidos a níveis ainda mais altos”, escreveu em mensagem publicada no X.

A ligação ocorre dias antes da chegada de Trump a Tóquio e é a primeira entre os dois líderes desde a nomeação de Takaichi no início desta semana, segundo a imprensa.

“Acordamos que trabalharemos para elevar a aliança Japão-EUA a novos níveis”, declarou à imprensa.

“Disse que estreitar a aliança Japão-EUA é a mais alta prioridade da minha administração nos âmbitos diplomático e de segurança.”

Takaichi acrescentou que Trump “é uma pessoa encantadora e divertida”.

Trump visitará o Japão a partir de segunda-feira, a caminho das negociações comerciais cruciais com o presidente chinês Xi Jinping, na Coreia do Sul.

O presidente americano deseja que Tóquio e outros aliados aumentem seus gastos militares.

Na sexta-feira, em seu primeiro discurso de política geral, Takaichi anunciou que o Japão elevará para 2% do PIB o orçamento de defesa no próximo ano fiscal.

