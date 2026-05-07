Lula publica vídeo de encontro com Trump; veja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), na Casa Branca, em Washington, Estados Unidos, nesta quinta-feira (7/5).

Nas imagens, o chefe do Executivo americano recebe o brasileiro com um aperto de mão em um tapete vermelho. Na sequência, os dois trocam algumas palavras, posam para o vídeo e fotografias e entram na sede do governo estadunidense.

Lula foi aos EUA para reunião bilateral com Trump, que acontece desde as 13h e foi seguida de um almoço. A pedido do presidente brasileiro, Trump alterou a ordem de reunião e ambos conversam de forma privada antes de momento aberto na Sala Oval.

A reunião é considerada uma “visita de trabalho”, modalidade considerada mais objetiva e reservada do que uma visita de Estado. Diferentemente de cerimônias formais com jantar de gala e honras militares, a reunião deve se concentrar em negociações bilaterais e discussões estratégicas.

Dentre os temas previstos, estão a cooperação de minerais críticos e terras raras, o combate ao crime organizado internacional, discussão sobre tarifas comerciais e investigações americanas que envolvem o sistema de pagamento brasileiro Pix.

Reaproximação em curso

A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2025, e em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro. Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

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A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos. O Brasil tenta ampliar acordos de inteligência e compartilhamento de dados com autoridades norte-americanas, enquanto Washington avança em uma intensa busca por fornecedores alternativos de minerais raros fora da órbita chinesa.