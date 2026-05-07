Assine
overlay
Início Política
REUNIÃO BILATERAL

Lula publica vídeo de encontro com Trump; veja

Presidentes se encontram em reunião bilateral na Casa Branca, nos EUA, nesta quinta-feira (7/5)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/05/2026 14:48 - atualizado em 07/05/2026 16:25

compartilhe

SIGA
×
Lula e Trump se cumprimentam na chegada do presidente brasileiro à sede do governo dos Estados Unidos
Lula e Trump se cumprimentam na chegada do presidente brasileiro à sede do governo dos Estados Unidos crédito: Margo Martin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), na Casa Branca, em Washington, Estados Unidos, nesta quinta-feira (7/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas imagens, o chefe do Executivo americano recebe o brasileiro com um aperto de mão em um tapete vermelho. Na sequência, os dois trocam algumas palavras, posam para o vídeo e fotografias e entram na sede do governo estadunidense.

Lula foi aos EUA para reunião bilateral com Trump, que acontece desde as 13h e foi seguida de um almoço. A pedido do presidente brasileiro, Trump alterou a ordem de reunião e ambos conversam de forma privada antes de momento aberto na Sala Oval.

Leia Mais

A reunião é considerada uma “visita de trabalho”, modalidade considerada mais objetiva e reservada do que uma visita de Estado. Diferentemente de cerimônias formais com jantar de gala e honras militares, a reunião deve se concentrar em negociações bilaterais e discussões estratégicas.

Dentre os temas previstos, estão a cooperação de minerais críticos e terras raras, o combate ao crime organizado internacional, discussão sobre tarifas comerciais e investigações americanas que envolvem o sistema de pagamento brasileiro Pix.

Reaproximação em curso

A reunião na Casa Branca é o mais recente capítulo de uma reaproximação gradual entre os dois presidentes. Após um período de tensão, Lula e Trump voltaram a se aproximar na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2025, e em seguida tiveram um encontro privado na Malásia, em outubro. Pouco depois, o “tarifaço” adicional de 40% imposto pelos EUA a produtos brasileiros teve os efeitos reduzidos com a retirada de diversos itens da lista de incidência de taxação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A agenda do encontro envolve temas que vão além do comércio bilateral. Minerais críticos e terras raras – insumos estratégicos para a indústria de tecnologia e defesa –, além da cooperação no combate ao crime organizado transnacional, figuram entre os principais pontos discutidos. O Brasil tenta ampliar acordos de inteligência e compartilhamento de dados com autoridades norte-americanas, enquanto Washington avança em uma intensa busca por fornecedores alternativos de minerais raros fora da órbita chinesa.

Tópicos relacionados:

eua lula reuniao trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay