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RELAÇÕES BILATERAIS

Lula e Trump se encontram na Casa Branca nesta quinta (7/5); saiba a pauta

O encontro entre Lula e Trump estava inicialmente previsto para março, mas acabou adiado após os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
07/05/2026 07:26

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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático
A reunião entre os chefes de Estado está prevista para começar às 11h15 em Washington (12h15 no horário de Brasília) crédito: Ricardo Stuckert 26.out.25/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na noite dessa quarta-feira (6/5) a Washington para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para esta quinta-feira na Casa Branca. O encontro ocorre em meio à tentativa de reaproximação comercial entre os dois países após um período de incertezas nas relações bilaterais.

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A reunião entre os chefes de Estado está prevista para começar às 11h15 em Washington (12h15 no horário de Brasília). Entre os temas previstos para o encontro estão as tarifas de importação, além de discussões sobre combate ao crime organizado e minerais críticos.

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A reunião é tratada como uma tentativa de avançar na normalização das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, em um contexto marcado por tensões envolvendo tarifas de importação.

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O encontro entre Lula e Trump estava inicialmente previsto para março, mas acabou adiado após os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

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