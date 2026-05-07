Lula e Trump se encontram na Casa Branca nesta quinta (7/5); saiba a pauta
O encontro entre Lula e Trump estava inicialmente previsto para março, mas acabou adiado após os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na noite dessa quarta-feira (6/5) a Washington para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para esta quinta-feira na Casa Branca. O encontro ocorre em meio à tentativa de reaproximação comercial entre os dois países após um período de incertezas nas relações bilaterais.
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A reunião entre os chefes de Estado está prevista para começar às 11h15 em Washington (12h15 no horário de Brasília). Entre os temas previstos para o encontro estão as tarifas de importação, além de discussões sobre combate ao crime organizado e minerais críticos.
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Embarcando para reunião de trabalho com o presidente Donald Trump nesta quinta, na Casa Branca, em Washington. Desejo um bom trabalho ao companheiro @geraldoalckmin, que assume a presidência até nosso retorno! ????????— Lula (@LulaOficial) May 6, 2026
???? @ricardostuckert pic.twitter.com/qRbfsCc5xU
A reunião é tratada como uma tentativa de avançar na normalização das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, em um contexto marcado por tensões envolvendo tarifas de importação.
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O encontro entre Lula e Trump estava inicialmente previsto para março, mas acabou adiado após os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.