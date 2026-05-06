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Trump ameaça voltar a bombardear o Irã se acordo não for alcançado

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AFP
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Repórter
06/05/2026 09:18

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (6) retomar os bombardeios contra o Irã se os governantes do país não aceitarem um acordo para acabar com a guerra. 

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"Se eles não concordarem, o bombardeio começará e será, infelizmente, em um nível e intensidade muito mais elevados do que antes", afirmou Trump nas redes sociais.

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acb/tw/nn/avl/fp/aa

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